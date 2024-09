Escuchar audio noticia

NECEDAD. El Frente Femenino del PRD decidió conmemorar los 47 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter con un taller sobre las “reformas al sistema de pensiones” de la Caja de Seguro Social. Qué manía la de esta gente de recordarnos, cada vez que pueden, que durante cinco años evitaron cumplir con su deber de atender la crisis del IVM. ¿Desidia, incapacidad o conveniencia?

DILUVIO. Si por la Caja llueve, por los lados del Municipio de Panamá no escampa. Y literalmente. Ayer domingo, casi se les viene el techo del Hatillo encima, dejando oficinas, baños y comedores totalmente inundados. Si quedaba alguna duda sobre en qué se gastaron los $1,500 millones de presupuesto que tuvo la comuna durante el quinquenio pasado, al menos ya estamos seguros de que en mantenimientos no fue.

LINGOTES. Lo que faltaba. Una exdiputada, contra quien existe un proceso judicial y en cuya audiencia no apareció la semana pasada, ha salido a decir que los diputados no deben rendir explicaciones a ningún representante de otro poder del Estado sobre su voto. El asunto es que, tanto antes como ahora, si las explicaciones las pide la ciudadanía, están en toda la obligación de darlas. Con razón no fue reelecta. A propósito, la audiencia a la que no asistió ha sido reprogramada para el 16 de septiembre, por si no lo sabía.

AMIGUITA. Linda Gesto, alias Periquita 1 e imputada en el caso Odebrecht, ahora es funcionaria de la Asamblea Legislativa, donde se desempeña como Asistente Administrativa I y devenga un salario de $5,000 mensuales en la planilla eventual. Menos mal que “disque” hay contención del gasto, porque aquí el que no corre, vuela. Literalmente.

¿ADVERTENCIA? Desde la embajada de Nicaragua, hablan de un “final countdown” o conteo final. Cualquiera que sepa cómo opera esta gente diría que se trata de una advertencia para Las Garzas. Si esto es así, entonces pronto sabremos si una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa.