INTERÉS. Ayer jueves, el exmagistrado de la Corte, José Abel Almengor, presentó la “recreación histórica en vivo de la obra literaria 1916, El Desarme de la Policía Nacional de Panamá”. Verdaderamente, ¿a quién le importan los eventos ocurridos hace 108 años, cuando sería más interesante un libro con sus confesiones sobre el caso Pamago?

BOMBA DE HUMO. Según el prófugo asilado en la embajada de Nicaragua, se ha consolidado el apoyo a Roberto Henríquez para la presidencia de Cambio Democrático. Agregó que había recibido la visita de los ocho diputados de dicho partido, pero en la foto junto a él solo aparecen cinco. Tal como dijo su “amigo fiel”: 20 no son 36; cinco tampoco son ocho. Algo no cuadra aquí. Para variar.

‘HELLO’. Hoy viernes concluye el encuentro para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, funcionamiento y capacidades organizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, DC, en el que participó el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo. Si bien no tiene nada de raro que participe en este tipo de encuentros, seguramente habrá unos cuantos preocupados por dicho cónclave, especialmente en el ocaso de su gestión. ¡OMG!

‘BENVENUTO’. Cuentan los que saben que el próximo embajador de Panamá en Italia sería un exmagistrado de la Corte del mireyato, que tiene lazos con dicho país. Cuidado, pues, y le toca recibir al prófugo asilado por esos lares. Después de todo, hace poco dijo públicamente que no necesitaba terapia, sino viajar a Italia.

ESPEJITO, ESPEJITO. Según Enrique Lau Cortés, Panamá podría ser un “hub de la salud”. No hay duda, siempre que su administración y coordinación no terminen en manos de gente como él. ¿O es que no se ha enterado de que en la institución a su cargo no hay ni medicamentos, ni insumos, ni nada?