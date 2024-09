Escuchar audio noticia

APUESTA. Por lo visto, no todo está perdido para la que “ya ni ve”. Se supo que cuenta con el apoyo de Tito Afú y de una de las manos que mece la cuna desde el Ejecutivo. De ser así, Roberto Henríquez necesitará mucho más que el endoso del expresidente, quien además está prófugo y encerrado. ¿O es que a estas alturas esta gente no sabe que tongo botao no pone boleta?

CAIPIRIÑA. Los que saben confirman el poco interés del prófugo asilado en la embajada de Nicaragua por irse a vivir al país centroamericano. Aunque se pensaba que sus verdaderas intenciones estaban en la madre patria, ¿será que la misión del nuevo cónsul en Río de Janeiro incluirá también la búsqueda de un nuevo apartamento en tierras cariocas para el expresidente? Por lo visto le quedó gustando la cachaza.

‘YES MAN’. Cuentan que desde la Casa de la Democracia, en la Avenida Omar Torrijos, hay un gran jefe que se niega a aceptar que ya le toca retirarse. Dicen que busca cumplir los 50 años de servicio y, para esto, desde ya se muestra complaciente con algunos sectores políticos.

VERGÜENZA. El cinismo del actual director de la Caja de Seguro Social es insuperable. Según ha dicho, el presidente José Raúl Mulino tiene razón cuando afirma que hay una mafia en la CSS. ¡Quién mejor que él para confirmarlo! La duda es si en el quinquenio en que la institución estuvo a su cargo fue el “consiglieri” o el “capo”.

PACHANGA. El fin de semana, la alcaldesa de Arraiján festejó el aniversario de su distrito por todo lo alto, hasta con una cabalgata. ¿Ya habrá dado las explicaciones correspondientes por su autoaumento de salario, el incremento de sus gastos de representación y el supuesto doble salario que cobró en julio pasado? Con tanto por aclarar, no debería tener muchas razones para celebrar.

‘ZOO LIE’. Zulay Rodríguez y su esposo no comparecieron a la audiencia de los lingotes de oro. Ella alegó influenza y presentó un certificado de incapacidad “chimbo”. En otros tiempos, la habrían conducido “insofacto”. ¿Qué esperan en el judicial?