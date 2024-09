Escuchar audio noticia

AGUA FRÍA. Luego de que la Comisión de Economía y Finanzas rechazara el proyecto de ley que pretendía prohibir a las empresas corruptas seguir contratando con el Estado, la sesión del pleno legislativo de ayer jueves estuvo llena de reclamos y arengas en contra de esta decisión. Para calmar los ánimos, el diputado de Moca, José Pérez Barboni, aprovechó su intervención en incidencias para recordar el Día del Turismo y mandar a sus colegas a conocer el país. Muerto el perro...

FAVOR. Mientras en el pleno llueve, en la Comisión de Presupuesto no escampa. Ayer jueves también aprobaron, con los votos a favor de los diputados de Realizando Metas, PRD, Panameñista y Cambio Democrático, que el Idaan le pagara la friolera de $630 mil dólares a la empresa MECO, confesa de haberle pagado coimas en el caso Blue Apple al Estado. Sin duda, un jueves negro en el Palacio Justo Arosemena.

PRIORIDADES. Lo que sí parece verdaderamente importante para los diputados es la aprobación del proyecto de ley por medio del cual el Día del Niño se celebrará nuevamente el 1 de noviembre de cada año, que fue aprobado ayer jueves en segundo debate. Lo que faltaba.

¿POR FIN? Finalmente, la gente del PRD ha decidido renovar sus autoridades. El CEN del partido anunció su renuncia, efectiva el otro año, salvo que consideren necesario adelantar la fecha en la que celebrarán su Directorio Nacional. Para mañana es tarde... ¿Renunciarán para reelegirse?

A LA REJA. Varios se preguntaban cuál era el afán del exalcalde de Colón y radiocomentarista Dámaso García de figurar en las conferencias de prensa de los jueves en el Palacio de las Garzas. Por lo visto, el mensaje que intentaba enviar no le llegó o no agradó a su destinatario, pues García ahora, si no le conceden la apelación, tendrá que cumplir su condena tras las rejas. Le salió la bruja a Dámaso.