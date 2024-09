Escuchar audio noticia

ADIÓS. Cuentan los que conocen sobre estos temas que los principales bancos del centro financiero local le han cerrado las cuentas al vástago y colega del mandamás de la Contraloría. Resulta que la cantidad de operaciones sospechosas hizo sonar las alarmas de los oficiales de cumplimiento y hasta de los directivos de las instituciones. Por lo visto, el cuento se convirtió en realidad, ¿o seguirá el Contralor diciendo que es pura envidia?

FUERA. Al parecer, la misma suerte empieza a correr la exfuncionaria devenida en millonaria, a quien, según dicen, un banco de la localidad ya le hizo entrega de un cheque por millones. Mientras tanto, el Ministerio Público... bien, gracias, ¿y usted?

FOOO. Como pingüino en el desierto fue avistado el exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, asistiendo a un evento diplomático durante el fin de semana. Corrió con suerte que entre los invitados no estaban ni Dino Mon ni Javier Caraballo, no fuera a ser que aprovecharan la oportunidad para interrogarlo sobre las cuotas de seguro social que les retuvo a sus empleados en la comuna y que no llegaron al Seguro Social. Esta es la segunda vez que se le ve públicamente desde las elecciones; la primera fue comprando hielo en una abarrotería.

FiLOSOFANDO. Este fin de semana coincidieron en el Festival de la Mejorana el presidente José Raúl Mulino, quien advirtió que estaría en casa de su consiglieri; el ministro de Desarrollo Agropecuario; el de la Presidencia; el de Seguridad; el nuevo Contralor; varios asesores; diputados y hasta la primera dama. En palabras del propio presidente: “No todo es trabajo”.

‘WALKING DEAD’. Dice el exdiputado Mario Miller, mejor conocido como el hombre del maletín, que en la campaña interna por la presidencia de Cambio Democrático apoyará a Yanibel Ábrego. Comienzan a salir todos los zombis del partido.