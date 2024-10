Escuchar audio noticia

‘INFLUENCER’. La semana pasada, Gerardo Solís celebró la inauguración de la sede de la Contraloría en la provincia de Chiriquí. Ya es bastante desagradable tener que verlo de fiesta y renegando de las andanzas de Odila Castillo, sin perder el equilibrio. Pero, además, ese día se presentó en el acto con Zenia Vásquez, secretaria general de la Contraloría y exsocia de Castillo. Vásquez incluso cortó la cinta inaugural junto a Solís y su sucesor, Anel Flores, y ella misma compartió ese momento en su cuenta de Instagram. En eso se parece a su exsocia; a las dos les encanta alardear en redes.

LENTOS. El Ministerio Público ha estrenado una campaña (en conjunto con el Minseg, el Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en Panamá) para pedir a la población que denuncie actos de corrupción, como “coimas”, “sobreprecios”, “tráfico de influencias”, “trampas”... Parece la lectura de una vista fiscal relacionada con la Contraloría, pero no, porque hasta ahora no se ha escuchado que estén investigando a Odila Castillo et al. ¿Acaso el procurador cree que no hay razones para pensar que ahí hubo delito? La campaña tendría que ser a lo interno del Ministerio Público…

VÍNCULO. Ronald González, el detenido exrepresentante de Veracruz, ha dicho que se llevó las vigas sin ayuda de nadie y eximió de toda culpa a su compinche. A quien defiende González es nada menos que a un sujeto que fue funcionario del Ministerio de la Presidencia en el gobierno pasado. Ya sabemos quiénes mandaban ahí… González ha mencionado que pidió 60 vigas al MOP. ¿Qué clase de puente iba a construir en su corregimiento? ¿Uno con elevadores?

AUTOBOMBO. En su mensaje de despedida, Enrique Lau dijo que se sentía “satisfecho por los logros alcanzados” en los cinco años que fue director de la CSS. Se debe satisfacer con bastante poco, porque nunca antes la Caja estuvo tan a la deriva como ahora: mora quirúrgica, desabastecimiento de medicinas, crisis financiera en sus principales programas, planilla abultada… Lau dirigió su mensaje desde los jardines de la Ciudad de la Salud. Más apropiado habría sido un live desde la sala de emergencias del complejo.