PERIQUITA 5.0. Hay una nueva mascota en la jaula de la terraza de la embajada nica. La tal Pochi no es una periquita, ni criolla ni australiana, sino gringa. Su influencia ya ha sobrevolado algunas instituciones del Estado, ya que su madre está nombrada en el Ministerio de Cultura, con un salario de $4,000 al mes. Además, es una pasajera ocasional en el avión del capo. Dicen que ya hubo un lío con otra de las aves trepadoras (Aurora), con quien coincidió durante una visita a la embajada el pasado fin de semana. Tranquilas, que seguramente hay alpiste para todas.

TORTOLITOS. Chiriquí es famosa por sus cafetales y plantaciones, pero hay una “finca personal” —en palabras del diputado Neftalí Zamora— que está pasando desapercibida, y esa es la Unachi. Indira Candanedo, la directora de Recursos Humanos, admitió que trabaja con su esposo, pero ella no es la única. También están los cónyuges de la vicerrectora administrativa Rosa Moreno, del vicerrector académico Jorge Bonilla y de la directora de Planificación, Iris Fuentes. Sin embargo, en la Asamblea todavía están discutiendo si llaman o no a la rectora Etelvina de Bonagas para que rinda cuentas. Uno de los que ya votó en contra de la citación es Camacho. Señores, lo que no sirve, que no estorbe.

ESPERA. Hoy no habrá pleno en la Corte Suprema de Justicia, porque los magistrados informaron a la secretaria general que no tienen asuntos pendientes que tratar. El loco se debe estar mordiendo los puños de la rabia…

SUMINISTRO. No solo Zenia Vásquez, exsocia de Odila Castillo, es secretaria general de la Contraloría General. Su suegro, Ramón Palacios, fue director de Asesoría Legal de Etesa y es uno de los funcionarios que reclamó indemnización por mutuo acuerdo: $119,366, pago que supuestamente está suspendido hasta que la Corte resuelva la solicitud de viabilidad que presentó el contralor Gerardo Solís. En el próximo apagón, acuérdense de cómo esta gente planificó gastarse el dinero.