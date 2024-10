Escuchar audio noticia

MANCUERNA. Jessica Canto, la abogada del “dream team” que fue contratada como asesora de la Asamblea Nacional en junio pasado, ha sido avistada con mayor frecuencia en compañía de la diputada Shirley Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, instancia que debe decidir el reclamo de $20 millones que el loco presentó contra la magistrada María Eugenia López Arias. Castañeda también es parte del team. Solo faltan Bruno y una que otra periquita para que el ecosistema esté casi completo.

ÍNFULAS. ¿Se acuerdan cuando Camacho dijo que quería presidir la Asamblea? Aquella idea no prosperó porque, según él, había quienes consideraban que eso representaba una “competencia con el Órgano Ejecutivo”. Seguramente, Mulino jamás se habría imaginado que Camacho cree que ellos son comparables en una forma que lo pondría en riesgo de ser opacado por aquel.

TERCOS. El Movimiento de Bases para el Rescate Nacional del PRD (que tiene entre sus cantalantes a Pedro Miguel) sostiene que Benicio Robinson, Rubén De León y el resto del CEN se “aferra” a sus cargos, luego de la derrota electoral del 5 de mayo. Ni uno de ellos ha renunciado todavía, salvo Crispiano Adames. Ahora se habla de escoger un “CEN transitorio” en septiembre de 2025, el cual estará vigente por lo menos hasta noviembre de 2027, es decir, un año y medio antes de las elecciones de 2029. Esta gente no aprende.

BRAGUETAZO. Otro que se aferra es Franz Wever (padre), pero a la Asamblea. Supuestamente, lo despidieron porque nadie sabía cuáles eran sus funciones. Pero resulta que el señor todavía aparece en la planilla, actualizada hasta el 1 de octubre pasado, con el cargo de “asesor II” y un salario de $3,300 mensuales. Después no saben por qué nadie les cree…

DESECHO. En la planilla legislativa también se mantiene Kevin Moncada, el émulo de Zulay, cobrando $3,000 como asesor. Como ella no se reeligió, Moncada fue reciclado en el despacho de Pineda. Aquí pensábamos que Zulay y Pineda eran enemigos, pero parece que no. Parafraseando a Mateo 19:6: Lo que la plata ha unido, que no lo separe el hombre.