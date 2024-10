Escuchar audio noticia

ZOMBIES. Los sepultureros del PRD se reunieron en torno a su fosa la noche del pasado miércoles. Confirmaron que en septiembre de 2025 será la elección de un CEN “transitorio” y que, en 2027, se celebrará un congreso ordinario. Es decir, que el proceso de renovación del partido podría tardar hasta tres largos años. Lo que queda por definir es la fecha de defunción que van a colocar en la lápida.

JAULA. Una de las aves trepadoras fue avistada en los predios de la embajada. Se trata de María del Sol, una de las “periquitas” que se alimentó de las transferencias de fondos de Odebrecht. ¿Qué habrá ido a buscar por allá? ¿Más plata?

CASA LLENA. Por la embajada también se dejaron ver José Muñoz, los abogados Roniel Ortiz y Ángel Álvarez, Roberto Henríquez y Giselle Burillo. A los dos últimos no los dejaron ingresar. Si hasta las mascotas se meten allí, ¿por qué no pudieron hacerlo ellos? ¿Será que ya no cabían?

TONGOLELE. El presidente José Raúl Mulino no disimula su poco aprecio por el saliente contralor Gerardo Solís. “Tongo botado no pone boleta”, exclamó cuando le preguntaron por la indemnización que recibirá el personal de Contraloría que se acoja a un plan de retiro voluntario. Solís no pone boletas, pero sí firma equilibrios contractuales. Por cierto, ¿qué ha dicho Mulino de Odila Castillo?

CHIFEO. La Presidencia está solicitando un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz, el próximo 23 de octubre. Dos días antes será la reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Para cuándo queda la cita con el Consejo de la Unión Europea? La parada en Bruselas debería ser la más importante en la gira del desagravio.

RECORTE. En la Asamblea hay un gran malestar por el presunto recorte de la partida de $20,000 mensuales que recibe cada diputado para pagar el salario del personal que labora en sus despachos. Ya hay quejas porque les quieren quitar el viático de $1,000 para gastos de gasolina. Bastante han tardado en eliminar eso. Un Uber les habría costado mucho menos.