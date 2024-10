Escuchar audio noticia

GLP. El diputado suplente Gabriel Solís (por su apellido sobran explicaciones) impulsa un anteproyecto que ordena a los residentes de un PH instalar detectores de gas combustible en sus viviendas. El diputado Jhonathan Vega le preguntó si tenía alguna empresa proveedora o ligada a esta industria. “Nunca en mi vida he instalado un detector de gas”, respondió Solís con aplomo. Entonces, Vega, pacientemente, mencionó a dos sociedades en las que él figura como apoderado y que supuestamente tienen relación con estos aparatos. Ya va siendo hora de que la población tome nota de quiénes son aquellos diputados que legislan a favor de sus propios intereses.

AMNESIA. Ayer, en la discusión de un proyecto de ley para transparentar la gestión de los gobiernos locales y fomentar la participación ciudadana, Sara Magallón—suplente de Bolota—se quejó porque, según ella, el alcalde Diógenes Galván, de Colón, “no rinde cuentas”. No sabemos en qué basó su señalamiento, pero, ¿desde cuándo le importa la rendición de cuentas? ¿Desde el 1 de julio pasado? ¿Alguien recuerda haberla escuchado reclamar por los $14.1 millones de fondos de la descentralización que gastó la junta comunal de Barrio Norte, donde Bolota es el representante? Lástima que este proyecto, de convertirse en ley, no tendrá efectos retroactivos.

CHEN-CHEN. El nuevo proyecto de presupuesto que presentó el MEF favorece a la Asamblea: originalmente se le asignarían $88 millones y ahora le tocarán $98.7 millones. Y eso lo lograron sin sustentar ni matraquear ni comparecer en las vistas presupuestarias. Cómo será después…

AGACHADOS. Los agentes de la DIJ deberían alistar el pick-up para salir a buscar a Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos condenados a 50 meses de prisión por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el CSN, en el gobierno de Martinelli. No debe ser muy difícil localizarlos: Garuz es consuegro del loco y Pérez seguramente dejó algún número de contacto cuando fue a buscar trabajo a la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF. Después no digan que no sabían.