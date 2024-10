Escuchar audio noticia

TURBO. La Comisión de Presupuesto ha pisado el acelerador y decidió que, al día, atenderá la sustentación de 20 instituciones. Como son 95 en total, si sesionaran ocho horas diarias por ocho días, cada entidad tendría un turno de 24 minutos. Eso, si ningún diputado se levanta ni siquiera para ir al baño.

RABIETA. En Chiriquí, Etelvina de Bonagas y sus secuaces han organizado una marcha para hoy lunes, en protesta por la reducción del presupuesto de la Unachi. En 2024, la universidad recibió $108 millones, pero para 2025 se le reducirá a $50 millones. Con este monto, advirtió la rectora, “es imposible que se pueda operar”. El Ministerio Público debería también hacer una marcha en el mismo lugar, para repartir notificaciones.

DESDÉN. La comisión legislativa de Credenciales no pudo sesionar el pasado viernes, por falta de quórum. Solo acudieron la presidenta de la comisión, Shirley Castañedas, y los diputados independientes Alexandra Brenes, Luis Duke y Janine Prado. Pero en la agenda de ese día ni siquiera estaba la ratificación de los dos procuradores postulados por el Ejecutivo, sino la consideración del nombramiento de Gerardo Irima Arosemena en la ARAP. Castañedas convocó nuevamente para este lunes, sin confirmar si en la agenda estarán los procuradores designados. ¿Será que están tratando de hacer lo mismo que a Varela con sus magistrados? ¿O acaso la decisión ya está tomada y eso será solamente un mero trámite?

‘OUT’ POR REGLA. Si alguien se ha preguntado por qué los informes financieros que el patronato del estadio Rod Carew no entregó a Pandeportes son de 2018 a 2023, la respuesta es sencilla: el de 2018 no se presenta ese año, sino en 2019, cuando entró en funciones el gobierno del perredista Laurentino Cortizo. Y el de 2023 no se entrega ese año, sino este, cuando Cortizo terminó su mandato. Eso significa que durante todo el gobierno pasado, ese patronato no entregó un solo informe ni rindió cuentas. Si Pandeportes le entrega $33 mil al mes, estamos hablando de $1.9 millones cuyo paradero es un misterio. En ese patronato está Benicio Robinson, aunque su presidente actual es Max Estrada. A pesar de que Estrada vocifera en redes sociales, todavía no lo hemos escuchado explicando la ausencia de los informes completos ni cuándo los entregará.