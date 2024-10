Escuchar audio noticia

AMENAZA. Los pasillos de la Caja de Ahorros (CA) podrían estar menos seguros si Junior Herrera (padre de la ministra de Cultura) es finalmente ratificado como miembro de su junta directiva. Ayer, quería propinarle un par de golpes al diputado Jhonathan Vega porque este simplemente le preguntó por sus familiares nombrados en puestos “de alta jerarquía”. Herrera, visiblemente exaltado, dijo que no respondería la pregunta porque Vega le faltó al “respeto” a su familia. “Si estuviera más joven, lo esperaría allá afuera”, espetó. Si Herrera no es capaz de contestar las preguntas que le hacen los diputados sobre los que pende su ratificación, ¿cómo será con los oficiales del banco o los cuentahabientes?

CHIFEO. En la bancada panameña del Parlacen, no hay mucho afán por recibir a Nito Cortizo y Gaby Carrizo. El parlamentario Carlos Outten indicó que la solicitud de ambos para ser juramentados como diputados no ha sido agendada y ni siquiera es una “prioridad”. Por tanto, tendrán que esperar. No pensaba eso hace un año, cuando estaba sofocado por investir a los príncipes, aunque el organismo estuviese en receso. Este es el eterno doble estándar del Parlacen y ni siquiera se toman el trabajo de disimularlo.

‘FIT’. Martinelli anunció que ha perdido peso desde que se encerró voluntariamente en la embajada de Nicaragua en febrero pasado: nada menos que 27 libras en ocho meses y medio. Esta debe ser la primera vez que alguien adelgaza tanto desde una hamaca.

JAMÓN. El diputado Tito Afú dice que quiere comprar las bolsas navideñas del IMA para regalarlas “a la gente que me ha ayudado a caminar y no los he podido nombrar”. ¿En qué parte de la Constitución dice que las atribuciones de un diputado consisten en repartir nombramientos?

DESIDIA. Si en el Palacio de las Garzas hay comején y en la Asamblea está a punto de colapsar el techo del hemiciclo, en la Alcaldía de Panamá las cosas no están mejor. El alcalde Mayer Mizrachi contó que el Hatillo se inunda cada vez que llueve. ¿Acaso nadie procuró el mantenimiento de estos inmuebles en el quinquenio pasado? Menos mal que el PRD no estaba a cargo del Canal de Panamá; si no, ya no servirían ni las compuertas.