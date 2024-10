Escuchar audio noticia

CAPO. Al diputado Jhonathan Vega le han avisado que Junior Herrera le amenazó de muerte. Este señalamiento no debe ser tomado a la ligera, considerando que, el día anterior, Herrera anunció que ajustaría cuentas con él, después de que Vega cuestionara su imparcialidad como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros. Esto es un presagio de que las cosas en la Asamblea se pondrán peores.

'Me amenazó de muerte' advirtió el diputado independiente Jhonathan Vega refiriéndose al exdiputado José 'Junior' Herrera, luego del roce entre ambos en la sesión de la Comisión de Credenciales de este lunes.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/9Xbo30bZh2 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 22, 2024

FRENTE. Dios los cría y ellos se juntan… A Etelvina de Bonagas le ha salido un defensor: Camacho, quien asegura que el recorte presupuestario de la Unachi es “producto de la insensatez” de un grupo de diputados, apuntando directamente a Vamos. ¿Será que todavía nadie le ha dicho que el presupuesto general del Estado lo elabora el MEF? A juzgar por esa defensa, se podría deducir que ya la rectora y el eje del mal cuadraron posiciones.

NO. El anteproyecto de ley que presentó Jamis Acosta para endurecer las penas por calumnia e injuria y blindar la información sobre las personas vinculadas a un proceso penal no tuvo los votos necesarios para ser prohijado. Solo recibió el apoyo de Camacho y Ariel Vallarino. Ni Raúl Pineda ni Francisco Brea, que figuran como “coproponentes”, votaron a su favor. Aunque la gente diga que de los errores se aprende, no se sorprendan si Acosta lo vuelve a intentar.

MALA HORA. El pasado lunes, el abogado Alfredo Vallarino se presentó en la Comisión de Credenciales, en el momento en que estaba el procurador designado Luis Gómez. Dicen que no es la primera vez que pulula por el recinto. Si no es diputado, no es funcionario ni está postulado a un cargo, ¿qué hacía ahí? ¿O es que está reforzando el team de Shirley y Jessica?

PARADOJA. El Meduca reconoció que, el próximo año, destinará $141 millones para comprar laptops “universales” (es decir, sin una marca comercial conocida), pero -en contraste- su presupuesto de infraestructura es de apenas $83 millones: $58 millones para la construcción de escuelas y $25 millones para mantenimiento. Qué mala nota…