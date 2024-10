Escuchar audio noticia

DÉJÀ VU. El nuevo presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Raúl Montenegro, ha propuesto celebrar un referendo para decidir sobre la reactivación de la mina en Donoso. Es como si estuviéramos en noviembre de 2023, solo que en aquel momento, cuando Cortizo solicitó la consulta popular, la Corte aún no se había pronunciado sobre esa concesión. Ahora sabemos que ese contrato-ley violó 25 artículos de la Constitución. Parece que a Montenegro se le ha salido el cobre.

HUEVO ESTRELLADO. Raúl Pineda parece añorar los tiempos en que en la Comisión de Presupuesto se le preguntaba a los ministros, sin tapujos, “qué hay pa’ mí”. Ayer se mostró sorprendido al no encontrar ningún proyecto del Minsa en su circuito. Pero, como ya no puede llevar al ministro al famoso “cuartito”, se limitó a compartir una reflexión: “No importa cómo comienza, sino cómo termina. Aquí todos empezaron con un 100% de popularidad”. Bueno, no todos. La gestión de Pineda comenzó con la Corte pidiendo más pruebas sobre su posible vinculación con la operación antinarcóticos Jericó. Un mes después, su hijo fue esposado y llevado ante un juez. Pineda puede ser “popular”, pero en el Órgano Judicial.

Presidente Mulino afirma que es "plenamente legal" el nombramiento de su hermano como embajador.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/TnxuqosEMa — La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2024

INCHI PINCHIS. El hermano del presidente, el de la primera dama, el del ministro de Salud, el de Chello Gálvez… todos han sido designados embajadores. Mulino dice que eso es “plenamente legal” y que “se agradece mucho que alguien de la más alta cercanía con el presidente represente los intereses de mi país”. Esa es precisamente la definición de nepotismo: la preferencia para designar en cargos públicos a familiares o allegados, basada en el grado de confianza y lealtad mutua. Una rápida lectura de la Ley de Carrera Administrativa y del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos no estaría de más.

BOCADO. El director de Presupuesto del MEF, Aurelio Mejía, se fue a almorzar en medio de la sustentación del MOP. Luego pedían su presencia a gritos y él no aparecía. Si hubiese llevado una lonchera, no habría tenido ese problema.