Escuchar audio noticia

‘FREN’. En lugar de mandar antimotines a Colón, tendrían que haberlos enviado a Las Garzas, donde hubo una pelea de perro y gato por las donaciones para los damnificados. Es difícil saber qué estaba pasando realmente allí, salvo que llegaron los diputados Raphael Buchanan y Manuel Samaniego a preguntar por qué no se había repartido la ayuda, y una funcionaria que vestía una camiseta amarilla que decía “La junta comunal de Las Garzas sí te ayuda” les respondió tajantemente: “¡No vamos a hablar con nadie!”. El representante de ese corregimiento, Alaín “El Fren” Cedeño —hijo del diputado homónimo— les advirtió que las donaciones “están a órdenes de la junta comunal. ¡De más nadie!”. Después hubo gritos y manotazos cuando Buchanan intentó intervenir en el reparto. Ojalá que, cuando terminen estas peleas, la ayuda haya llegado a quien realmente lo necesita.

IMPROPERIOS. Menos mal que ahora el único autorizado para distribuir la ayuda es el Sinaproc, porque ayer, horas después del incidente en Las Garzas, el padre de la criatura seguía insultando a sus colegas Buchanan y Samaniego. Según él, se comportaron como “delincuentes”, “al estilo de la mafia”; además, estaban “hostigando” a su retoño. Estaría bueno que, por una vez, dejaran las diferencias a un lado y se enfocaran en lo que realmente le interesa a la población: recibir la ayuda.

CAPRICHO. La diputada Flor Brenes, del PRD, ha presentado una propuesta para crear dos nuevos corregimientos en la comarca Guna Yala, segregados de Narganá y Ailigandí. Solo en Narganá había 15,623 habitantes (según el censo de 2010), por lo que ya se imaginan cuántos habrá en el nuevo corregimiento. ¿Por qué no mejor convierten cada cuadra en un corregimiento y, de paso, eliminan a todos los representantes?

RABIETA. Parece que la rectora de la Unachi tiene varios aliados en la Asamblea. Cuando envió su tropa de choque al hemiciclo, la semana pasada, Osman Gómez y Luis Eduardo Camacho subieron a las gradas a saludarlos, muy diligentemente. Por su parte, Jamis Acosta se ha negado a formar parte de la comisión legislativa que investigará la gestión de la universidad. Parece que de nada sirvió que el presidente José Raúl Mulino haya advertido que la Unachi debe “aprender a vivir sin despilfarro” y que cada vez que la rectora habla, “se abre la puerta del Ministerio Público más grande”. En menos de dos meses, el MP estará dirigido por el abogado de Mulino. Que la rectora no diga después que no tuvo oportunidad de bajar salarios estrafalarios y otras excentricidades que no existen ni en Harvard.