GUAGUA. Los ministros se dieron ayer su baño de pueblo y abordaron un busito para trasladarse a la Asamblea. En el camino, sortearon varios grupos sindicales que se manifestaban en contra de las reformas a la CSS. La mayoría de sus dirigentes acudió, en agosto pasado, a una reunión con el presidente Mulino, en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, en la que se explicó por qué ya casi no hay fondos para pagar las pensiones. Entonces, ¿a qué juegan ahora?

PRESI. El proyecto que modifica la ley orgánica de la CSS deberá ser enviado ahora a la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, para su discusión y aprobación en primer debate. Esa comisión está presidida nada menos que por Alaín Cedeño, presidente del club de padres de familia de RM. Su hijo, apodado “El Fren”, es su suplente en la Asamblea, y su hija, Lorena Cedeño, es representante de Las Garzas. Pareciera que el electorado se ensañó con esa circunscripción. A los que están pendientes de las reformas a la Caja, mejor que se preparen para el nivel de debate que se avecina.

EMERSIÓN. Al otrora locuaz y desafiante Bolota Salazar no le importan sus responsabilidades en la Asamblea, pero sí los desfiles patrios. No se le ve por el Palacio Justo Arosemena desde hace meses y en el último periodo de sesiones ordinarias no presentó un solo anteproyecto de ley. Pero esa indiferencia contrasta con el mensaje que compartió cuando se enteró de la suspensión de las celebraciones del 5 de noviembre en Colón. “¿Quién se hace responsable de los gastos de los uniformes y demás bandas, de los vendedores de comida que ya invirtieron su dinero?”, escribió. Tal vez la próxima vez que aparezca sea en el Día de la Madre o en Navidad.

PASADO. Por cierto, el año pasado tampoco hubo desfiles en Colón, ya que fueron suspendidos debido a la ola de protestas por la Ley 406 de 2023, que prorrogó la concesión a Minera Panamá. Ni una banda independiente se quejó.

VIDAJENA. Eric García, recién designado notario suplente en la provincia de Panamá, era subdirector de la Anati cuando se realizaron los sobrevuelos a las casas de playa de Juan Carlos y Popi Varela, Juan Carlos Navarro y Gerardo Solís, así como a la Hacienda San Isidro en Pesé, durante el gobierno del loco. A ver si es cierto que de los errores se aprende.