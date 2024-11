Escuchar audio noticia

¡AUXILIO! El director general de la CSS podrá seguir concediendo “becas y auxilios”, ya que esa facultad no ha sido eliminada en el paquete de reformas propuesto a la Asamblea. ¿Alguien ha rendido cuentas por la concesión de estas ayudas económicas? ¿Quiénes se han beneficiado hasta ahora? ¿Cuánto le ha costado eso a los asegurados? Después de la experiencia vivida con estos temas, ¿por qué han considerado que es buena idea mantener esa atribución? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Politizar la Caja y convertirla en el nuevo Ifarhu?

ANTECEDENTE. Hace cinco años, el 12 de noviembre de 2019, la Policía Nacional presentó una denuncia en contra del diputado Jairo Salazar por obstruir la justicia e intentar ejercer como abogado sin tener idoneidad. El caso fue asignado a la magistrada Ángela Russo. Dos años después, la denuncia fue archivada, porque, según Russo, la Policía no pudo reunir elementos de convicción “idóneos” que acreditaran el hecho punible. Raúl Pineda puede dormir tranquilo.

MOROSOS. Por todo un año, el Ministerio de Vivienda no pagó el alquiler de su sede principal, en Plaza Edison. Ahora se les acaba de aprobar una partida de $713,278 para saldar la cuenta correspondiente al periodo enero-diciembre de 2023. No debe haber ninguna excusa válida para no pagar un gasto fijo como ese. ¿En qué habrán gastado los fondos asignados?

BURLA. El “nini” de la embajada dedicó un cariñoso mensaje al dictador Daniel Ortega con motivo de su cumpleaños. “Que siga cosechando muchos más éxitos para el beneficio de su pueblo”, escribió. ¿Esto es broma o es en serio?

PEÑAZO. Si usted reside o circula en Arraiján, mejor es que ni se le ocurra escupir un chicle, alimentar palomas en el parque o colgar una chancleta en el tendido eléctrico. Esas son algunas de las 101 faltas administrativas anunciadas por la alcaldesa Stefany Peñalba, las cuales conllevan multas de hasta $10,000. Si su mascota hace mucho ruido entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., tendrá que pagar $100. Así que, si su perro acostumbra a ladrar a la luna, mejor es que se lo lleve a su recámara. Los ladrones van a estar felices.

CACERÍA. Dicen que al personal que labora en los despachos de los magistrados les están aplicando la prueba del polígrafo, luego de la filtración de un documento interno. Por tanto, están asumiendo que alguien les ha mentido o que tendría razones muy poderosas para hacerlo.