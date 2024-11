Escuchar audio noticia

MARATÓN. A la comisión legislativa de Presupuesto solo le falta declararse en sesión permanente para aprobar un montón de traslados de partidas antes del 15 de noviembre, dado que después de esa fecha está prohibido (según la Ley de Presupuesto General del Estado). El martes autorizaron traslados por un monto total de $655.1 millones. En tanto, en la agenda de ayer se esperaba el desfile de 13 entidades. Por andar con el apuro, algunos diputados ni se dieron cuenta de qué estaban aprobando.

X. Cría cuervos y te bloquearán de Twitter… Chichi se quejó porque ya no puede leer los mensajes que escribe su exjefe en la red social. Queda claro que ya pasó aquella época en la que Chichi era Martinelli y Martinelli era Chichi…

BANANO. Hablando de prófugos de la justicia, David Ochy sigue en Costa Rica, once meses después de su captura en Guápiles de Pococí, por estar imputado en el caso New Business. Panamá (por conducto de la Cancillería) formalizó el pedido de extradición desde el 13 de diciembre de 2023. Pareciera que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo…

JO, JO, JO. El aeropuerto de Tocumen se prepara para engalanarse con motivo de las fiestas navideñas y, para eso, gestiona la contratación de Disaroca Group. Esta es la misma empresa que contrató el exalcalde José Luis Fábrega para alumbrar 39 espacios públicos y parques en diciembre de 2023, por $3.2 millones. Ahora, por decorar Tocumen y colocar arbolitos en cuatro aeropuertos regionales y la terminal de carga, Disaroca cobrará $110,121. El presidente de la junta directiva de Tocumen es Felipe Chapman, el ministro que todo el tiempo habla de austeridad. Habría sido más barato (y divertido) verlo vestido de Santa… o mejor, de Grinch.

GLASEADO. En otras entidades, en cambio, no se dejan marear por el aroma a pino, sino por el del jamón. En el Servicio Nacional de Migración van a adquirir 2,150 jamones para repartir a los inspectores migratorios, a un costo de $88,816. En SerTV, por su parte, han destinado $25,503 para comprar 331 piezas de jamón y otras 331 de pavo. Y eso que supuestamente el gobierno anterior no dejó plata ni para funcionamiento.