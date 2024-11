Escuchar audio noticia

FAVORITA. El Ministerio de la Presidencia también contrató (por la vía directa) a CPSH, S.A., que es la misma agencia a cargo de la propaganda de la Contraloría. Por divulgar el programa de celebración de las fiestas patrias y “cualesquiera otras de importancia”, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, CPSH cobrará $212,000. Primero lo de Susan Elizabeth y ahora esto...

BÚSQUEDA. El diputado Jairo Salazar ha sido objeto de una nueva acción judicial. El 23 de septiembre pasado, ingresó a un juzgado civil de Colón una demanda presentada por una sociedad denominada Inversiones SL 8020, S.A. Ni dejando de asistir a la Asamblea ha podido evitar que le interpusieran una denuncia.

APURO. En la Autoridad de Pasaportes han decidido crear una tarifa especial para aquellos usuarios que deseen agilizar la expedición de su documento en casos de urgencia, fines de semana y días feriados: tendrán que desembolsar $75 adicionales. Esta medida busca reducir las oportunidades de corrupción: en vez de pagarle a alguien para obtener un pasaporte con mayor celeridad, ahora esa plata la recibirá directamente la entidad. Lástima que todavía quedan algunas instituciones que se dedican a crear trabas y aplicar comisiones para “equilibrar” las gestiones.

RENEGADO. Yanibel Ábrego recibió las credenciales como presidenta de CD y, acto seguido, proclamó que actualmente no mantiene relación alguna con Martinelli, por si quedaba alguna duda. “Que la justicia se encargue de lo que tiene que encargarse… Yo no tengo nada que ver con eso”, afirmó. Ya son varios los que reniegan de él y ni siquiera lo visitan. Muy pronto solo le quedará la compañía de Bruno, y eso porque lo han asilado a la fuerza.

PAVIOLOS. El periodo de consultas del proyecto de reformas a la CSS empieza a registrar importantes bajas. Ayer, no se presentó el ministro de Salud, Fernando Boyd, y el director de la CSS, Dino Mon, seguramente tenía la misma intención, pero cuando le avisaron que la sesión sería suspendida, se vio obligado a acudir. Otro tanto ocurre con los oradores: citaron a 32, pero 25 no asistieron. Y eso que desde el viernes pasado sabían que este lunes les tocaba. Entonces, ¿para qué se anotan? Como en teoría todavía faltan 540 oradores, no sería mala idea poner a alguien a llamarlos a todos y depurar la lista.