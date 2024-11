Escuchar audio noticia

SEÑAL. ¿Cuál es la fijación con los radares? ¿Qué los hace tan indispensables? Si los 19 radares adquiridos a Selex (por $125 millones) no servían porque estaban mal “calibrados” y -según el presidente José Raúl Mulino- nunca fueron devueltos a Italia, entonces, ¿por qué el Senan no los utiliza? En cambio, el presidente está hablando de adquirir más y, de hecho, mencionó que ya estaba en conversaciones al respecto con compañías francesas. ¿Cuándo comenzaron esos contactos? Porque, cuando estuvo en París hace un mes, no se informó nada sobre ello. En este rompecabezas, no está claro cómo encajan las piezas.

MALENTENDIDO. Dice la diputada Walkiria Chandler que preguntó en los departamentos de tesorería y recursos humanos de la Asamblea por qué en su planilla figura una persona que no trabaja en su despacho, pero no recibió respuesta. Luego resultó que el susodicho es un abogado que labora en el despacho de Manuel Samaniego, compañero de bancada de Chandler. Denunciar la corrupción no tiene nada de malo. Al contrario, es un deber ciudadano. Sin embargo, antes de partir el mar Rojo en dos con declaraciones en televisión, es necesario hacer una mínima verificación. A veces, como en este caso, aunque se diga la verdad, esta puede ser percibida de otra manera. Después, los malinformados quedan repitiendo por ahí que Fulanito es una “botella” y, con eso, lo convierten, por segunda vez, en víctima de un error ajeno.

PINO. La comisión legislativa de Presupuesto no aprobó el traslado de una partida para que el Ministerio de Cultura (Micultura) pudiera gastar $50,000 en dos árboles de Navidad. Seguramente, en el sector de las artes hay necesidades en las que ese dinero podría ser mejor utilizado.

COMPROMISO. La Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, que la diputada presidenta Dana Castañeda suscribió el pasado jueves, ya empieza a dar sus primeros resultados. El sábado pasado, cuando el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Alaín Cedeño, propuso celebrar la jornada de “inducción” con las autoridades de la CSS, el MEF y el MINSA, sin la participación del público, Castañeda respondió que la “nueva Asamblea” es de “puertas abiertas”. La próxima vez, sería conveniente que los 71 diputados firmen la declaración todos juntos.