BOMBILLO. Ahora todo el mundo quiere iluminar algo: la primera dama, el arbolito de Navidad en el parque Omar y el de la Presidencia; Mayín Correa, el edificio de la Gobernación de Panamá; Mayer Mizrachi, la “calle de los osos” en calle Uruguay y el “arbolito de la City” en la cinta costera, y ahora también el alcalde de David, Joaquín de León, quien tendrá su encendido en dos parques (De las Madres y Cervantes). Para esto, De León ha convocado a un acto público, cuyo precio de referencia es de $299,000. ¿Acaso no hay un mejor uso para ese dinero?

GIRO. Hasta ahora, hemos escuchado a los sindicatos manifestar su oposición a las medidas paramétricas, pero resulta que ellos mismos han propuesto algunas de ellas. Según el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Juan Arias S., el aumento de cuotas fue una medida propuesta por los sindicatos, no por el gremio, en las mesas de trabajo en la Presidencia de la República. Esto es apenas una muestra de que, frente a este debate, el ciudadano no debe aferrarse a posiciones por simple fanatismo.

BLOOPER. El pasado lunes, el director de la CSS, Dino Mon, anunció en TVN que había enviado a la Asamblea Nacional un paquete de modificaciones al proyecto de reformas de la CSS. Semejante declaración fue recibida con sorpresa e indignación por los miembros de la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, quienes reclamaron de inmediato una copia de dicho documento al subdirector de la CSS, Roberto Gordón. Sin embargo, Gordón les respondió que no tenía conocimiento del tema y que había que preguntarle directamente a Mon. Poco después, el presidente de la comisión, Alaín Cedeño, aclaró que lo que dijo Mon en televisión era falso. No sabemos qué es más preocupante: que nos mienta el director de la CSS o que el subdirector no tenga idea de lo que ocurre en el despacho superior.

AMIGUIS. La ministra Lucy Molinar indicó que los vehículos obsequiados a 17 profesores no fueron pagados con fondos del Meduca, ya que se trata de “regalos” que ella personalmente solicitó a sus “grandes amigos”. El Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, aplicable a todos los trabajadores del Gobierno Central, prohíbe otorgar, solicitar o aceptar regalos de particulares. La norma excluye aquellos regalos “de menor cuantía que se realicen por razones de amistad”, lo cual no es el caso de 17 sedanes “de paquete”. Molinar ya fue investigada por sus actos como ministra entre 2009 y 2014. ¿Acaso no aprendió nada? No puede andar por ahí como si fuera Santa Claus.