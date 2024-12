Escuchar audio noticia

INOCENTE MARIPOSA. Según Alaín Cedeño, jefe de bancada de RM, el prófugo de la embajada “no tuvo nada que ver” con la propuesta presentada por Camacho (y que presuntamente apoyaría el resto) para modificar el proyecto 163. “Ni sabía”, afirmó. Es penoso que, a estas alturas, salga a decir eso, cuando ya todo Panamá sabe quién está realmente detrás y por qué.

DOBLE ESTÁNDAR. Cedeño también desacreditó las declaraciones de su copartidaria Dana Castañeda, luego de que ella escribiera en X que “la bancada de RM, y como presidenta de la AN, reafirmamos nuestro respaldo al Ejecutivo en su valiente compromiso de enfrentar el desafío de la CSS”. Cedeño replicó que solo él puede hablar en nombre de la bancada. En cambio, cuando los que hablan son sus colegas de Alianza, los defiende con el argumento de que los diputados son “autónomos” y no necesitan la autorización de su dirigencia para tomar decisiones. ¿Quién lo entiende? Son dos posiciones antagónicas, ante una misma actuación. Por tanto, queda la duda de cuándo nos miente Cedeño: cuando asegura que Castañeda no puede hablar o cuando defiende la independencia de los diputados.

CLARO. El exdiputado Juan Diego Vásquez advirtió que la propuesta que presentó Camacho responde “al deseo y la exigencia” del prófugo por salir de la embajada antes del 31 de diciembre. Uno más que se suma a la larga y creciente fila de quienes sostienen esa versión.

FONDA. A los representantes del distrito de Panamá parece que les importa bastante poco la denuncia que la Autoridad de Descentralización presentó contra Hugo Henríquez, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la junta comunal de Pacora, en el periodo 2019-2024. Ayer lo eligieron como vicepresidente del Consejo Municipal, a partir de enero de 2025. Algunos ediles, al anunciar su voto, confesaban que apoyaban a Henríquez para que siguiera regalando “chicharrones y bollos”. Esto ya no es falta de criterio, sino de vergüenza.

OÍDOS SORDOS. Bastante atención le habrá prestado el presidente al “comunicado importante” que circuló el subsecretario general de RM, Alejandro Pérez, cuando lo siguiente que hizo fue llevarse al ministro Felipe Chapman a la Cumbre del Mercosur, en Montevideo, como parte de la selecta comitiva oficial. Como ya exclamó Mulino en una ocasión: “Lo lamento por ti”.