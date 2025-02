Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

‘DOUBLE PLAY’. Del Mariano Bula al Mariano Burla… El presidente Mulino instruyó al director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, que remita al Ministerio Público toda la información relacionada con la construcción del estadio colonense, un proyecto de $14.9 millones que terminó costando más del doble. En diciembre pasado, Ordóñez dijo que el del Mariano Bula “es el equilibrio contractual más alto que se ha pagado en la historia de Pandeportes”. Si siguen atando cabos, adivinen a dónde llegarán las pesquisas…

COLMO. El director de Pandeportes también indicó que quien solicitó aumentar el costo del proyecto, invocando el “principio contractual”, en representación del contratista de la obra, “fue la señora Castillo… Eso es lo que demuestra la evidencia”. En noviembre pasado, La Prensa reveló la lista de los clientes de la firma Castillo Guardia & Asociados, de la abogada Odila Castillo. Allí figuraba el Consorcio Colón 2017, contratista original del Mariano Bula. Lo preocupante es que en esa lista también aparece Aprocosa, la empresa escogida por Pandeportes para terminar la obra. Nunca fue tan cierto aquello de que nadie aprende en cabeza ajena…

‘RING-RING’. Una semana después, todavía no hay fecha para la conversación telefónica entre Trump y Mulino. Ya pueden ir buscando un buen uso para el teléfono encriptado adquirido por la Presidencia, exclusivamente para esa llamada.

CHOQUE. Por cierto, la Marina de Estados Unidos informó que su portaaviones USS Harry S. Truman colisionó con un buque de carga de bandera panameña, cerca del puerto de Said, en Egipto. Ahora, ¿quién es una amenaza para la navegación?

EMISARIO. El presidente Mulino dijo que mandó a un “enviado especial” a una reunión en el Departamento de Defensa, en Washington, el pasado miércoles, aunque no reveló la identidad de su emisario. No se sabe si hay alguna relación causa-efecto, pero por esos lares está el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, quien ayer apareció en un foro sobre la vía interoceánica en The Wilson Center, junto al exembajador John Feeley. Será por eso que dicen que en la política no hay casualidades…