ATURDIDO. Mayer Mizrachi circuló un video para decir que aquellos que lo denuncian son personas “acomplejadas” que quieren que Panamá “sufra” y no brille. El video tiene una duración de tres minutos, pero en ningún momento negó que el estadounidense Alex Miranda estuviera instalado en la Alcaldía de Panamá, como sostiene su vicealcalde (en licencia), Roberto Ruiz Díaz. Después, que no se queje cuando le metan un chancletazo.

FRACASO. El diputado Jorge Bloise preparó un diagnóstico sobre el estado de 30 centros educativos del circuito 8-4, y el resultado ha sido alarmante: el 86.7% de los planteles tiene infraestructuras en mal estado, un sistema eléctrico comprometido, no cumple con los estándares de accesibilidad y existen disparidades en materia tecnológica. En realidad, esto no es nada nuevo. Lo nuevo sería que el Meduca diga cómo las van a arreglar de una buena vez.

INTRUSA. La procuradora de la Administración, Gretel Villalaz, advirtió que la resolución expedida por el Consejo Electoral Universitario de Udelas, que proclamó a Nicolasa Terreros como rectora, es ilegal. Por tanto, Terreros ha usurpado el cargo todo este tiempo. Ojalá ahora la Corte no tarde en emitir un fallo; ha guardado cómplice silencio por mucho tiempo.

GIRO. En la Asamblea General de Naciones Unidas, Panamá se abstuvo de votar a favor de una resolución que exigía respeto a la soberanía de Ucrania y el retiro inmediato de las tropas rusas. Hasta ahora, no había tenido reparo en apoyar todas las decisiones de la ONU que buscan una solución al conflicto por la vía diplomática. ¿A eso es a lo que realmente vino Marco Rubio a Panamá?

MONOLITO. El “nini” de la embajada escribió en sus redes que su relación con el presidente Mulino es fuerte como el Peñón de Gibraltar. Esa fue la misma analogía que utilizó para describir su relación con Varela y poco después lo destituyó como canciller a través de una noticia publicada en uno de sus periódicos. Mal augurio…

MAFIA. El exembajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, dijo estar “horrorizado, pero no sorprendido”, con algunas de las decisiones adoptadas por Donald Trump en su primer mes como gobernante. En una entrevista con el diario británico The Guardian, comparó a Trump con el famoso mafioso de ficción Tony Soprano, con un velociraptor y con el militar griego Tucídides, padre del realismo político (aquella escuela de pensamiento que valoraba las relaciones entre las naciones en función de su poder y no de la justicia). A Feeley no le falta razón. Y eso que Trump todavía no ha dicho lo que realmente quiere de Panamá.

EUFORIA. El diputado Raúl Pineda ha recurrido a las redes sociales para exaltar el triunfo de la nómina de Holanda Polo en las elecciones para conformar la junta directiva de la comisión de salud del centro de salud de San Isidro. En esas mismas redes podría finalmente dar explicaciones sobre la captura de Rico y la operación Jericó.