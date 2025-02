Exclusivo Suscriptores

‘QUEJADO’. La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, acogió una queja administrativa contra el alcalde Mayer Mizrachi, por presuntas irregularidades en el proceso sancionatorio seguido a un contribuyente del Municipio de Panamá. Mizrachi no podrá decir esta vez que es “fuego amigo” o un “ataque político” o el “modus operandi” de un vicealcalde que “subestimó” su capacidad.

BERRINCHE. Mizrachi, por cierto, se escabulle cada vez que los periodistas le preguntan sobre el asesor político Alex Miranda. Si no se atreve a aclarar este asunto, ¿cómo pretende convencernos de que, en seis meses, fue capaz de reducir la planilla en más del 50% o que ha logrado ahorros por más de medio millón de dólares en gastos de combustible, alquiler de vehículos y celulares?

NECIO. Después de escuchar la intervención de Benicio Robinson, queda la duda de si el diputado se leyó el proyecto de reformas a la CSS. “¿Qué tengo que hacer para jubilarme con $2,500?”, preguntó Robinson en el pleno legislativo. “Depende de la cantidad de ahorro”, respondió el director de la CSS, Dino Mon. Robinson repitió la pregunta y agregó: “Yo sé cuánto necesito con la Ley 51. Estoy hablando del proyecto de ley”. Mon, pacientemente, le explicó que, en la propuesta del Ejecutivo, no existía una fórmula única, ya que la jubilación dependería “de la cantidad de ahorro” individual de cada cotizante. Como el diputado insistía, Mon tuvo que instruir a un miembro de su equipo para que, ahí mismo, hiciera el cálculo aplicable a Robinson. No entendemos el afán del diputado. Seguramente no depende de su cheque de jubilación para vivir.

INTERESES. Betserai Richards y Jhonathan Vega fueron a isla Flamenco para contemplar, con sus propios ojos, el área concesionada a Amador Marina, la sociedad ligada al comisionado marítimo estadounidense Louis Sola: un espacio privilegiado, con frente de mar, en la entrada del lado pacífico del Canal. Su ubicación es tan estratégica, que una vez hubo planes de construir ahí una base aeronaval. Sola, que reclama ser el artífice de que los cruceros lleguen a Panamá, ha anunciado que su intención es establecer un puerto para recibir estas embarcaciones. Este es el tipo de proyectos que encajaría en el “fondo soberano” propuesto por el comisionado, para impulsar inversiones estadounidenses en puertos, negocios logísticos y embalses panameños. ¿Será que la Federal Maritime Commission ya fue privatizada y se han olvidado de comunicarlo?

RETÓRICA. El loco ha anunciado un supuesto plan para asaltar la embajada de La Alameda. Asegura que el propósito era matarlo. Hace un año, presentó una denuncia en esos mismos términos, acusando a Nito Cortizo y Gaby Carrizo de planear un secuestro y acabar con su vida. La denuncia fue archivada por la Asamblea. No sabemos qué es más risible: si el intento de asesinato o los supuestos responsables y cómplices. O inventa mentiras nuevas o tendrá que mejorar ese cuento.