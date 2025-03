Exclusivo Suscriptores

PACIENCIA .Ernesto Cedeño llamó “embusteros” y “mentirosos” a aquellos diputados que andan pregonando que el proyecto de reformas a la CSS incluye el aumento de la edad de jubilación. Lo que se ha aprobado es el compromiso de revisar la edad de retiro en seis años y, en caso de recomendar un incremento, el Ejecutivo deberá presentar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea. ¿Será que los diputados que votaron en contra ni siquiera se tomaron la molestia de leer las modificaciones?

OJO. Si el proyecto de ley aprobado el pasado martes hubiese recibido ayer tercer debate, seguramente habría sido vetado por el presidente. Fue el diputado Jorge Bloise quien se dio cuenta de que aquel documento especificaba que la norma entraba en vigencia “el 1 de marzo de 2025″.

MUTIS. Después de la reprimenda pública de Juan Diego Vásquez, los principales implicados en el “tangagate” han guardado prudente silencio. Salvo Walkiria Chandler (que se desquitó ayer con una periodista), el resto se mantuvo al margen de cualquier polémica. Por fin están todos de acuerdo en algo.

CEPILLO. En el Minsa circuló una convocatoria para festejar el cumpleaños del ministro Fernando Boyd, con una caminata en las escalinatas de la ACP, en Ancón. A los funcionarios se les pidió discreción, ya que la celebración era una sorpresa. Ni en los tiempos de mi general Noriega se vio tanta adulación.

PAVIOLA. La ministra de Educación, Lucy Molinar, fue citada a la comisión legislativa de Presupuesto desde el pasado 21 de febrero. Sin embargo, en su despacho no se han dado por enterados sobre esta invitación a comparecer. Si a la ministra le encanta hablar, ¿por qué evitaría acudir a la Asamblea? ¿Será que no tiene buenas explicaciones?

VUELA VUELA. El Ministerio de Seguridad aclaró que las cuatro aeronaves A-29 Super Tucano de Embraer y las dos C-295 de Airbus serán destinadas a tareas de salvamento, vigilancia y patrullaje doméstico. La última vez que el Estado adquirió un avión de Embraer también dijeron que lo iban a utilizar para misiones humanitarias y de emergencia, pero resultó que el aparato solo podía aterrizar en pistas de más de 5 mil pies de longitud.

REBANADA. Por segundo año consecutivo, el nini de la embajada y corrupto designado celebró su cumpleaños encerrado en La Alameda. Él mismo se encargó de recordarlo en sus redes sociales, donde divulgó imágenes en las que no aparecen sus familiares y amistades, pero sí sus abogados y los diputados de RM. ¿Quién, que no sea miembro del conjunto de mariachis, habría ido a la fiesta, si alguna vez no hubiese recibido dinero del cumpleañero?