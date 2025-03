Exclusivo Suscriptores

INCONGRUENCIA. Parece que esta semana nadie quiere quedarse fuera de los titulares, redes sociales y debates de café. Incluso Janine Prado. Es difícil entender lo que hace. La jefa de bancada de Vamos participó en las reuniones en las que se consensuaron 34 modificaciones al proyecto de ley de reformas a la CSS. Pero luego, en el pleno legislativo, votó en contra de aquello que había avalado en privado. Coherencia, por favor.

REGALONA. Pareciera que Walkiria Chandler pretende hacernos creer que va por la vida con un conjunto de lencería usada dentro de una bolsa de regalo, sin un propósito específico. Ayer, en TVN, aseguró que no hubo premeditación en la entrega de esas prendas femeninas a Jhonathan Vega durante la infame reunión del pasado martes. Entonces, ¿para qué las llevó a la Asamblea? ¿Para lavarlas? ¿Acaso se las dio a Vega porque no tenía otra cosa que obsequiarle? Si no había malas intenciones, ¿por qué esperó a que Juan Diego Vásquez se retirara de esa reunión para sacarlas? Gracias a Walkiria, en adelante la frase “sacar los trapos sucios” tendrá un significado muy perturbador.

FUTURO. Yarelis Rodríguez está anticipando que los ánimos podrían volver a exaltarse si llega a la Asamblea Nacional un nuevo contrato ley para la concesión de la explotación minera en Donoso. Por eso, solicitó a todos los diputados que dirimieran sus diferencias con argumentos y no con ataques personales. Tiene toda la razón. Lo ocurrido esta semana no debe repetirse nunca más. Ya ni siquiera está claro qué es más grave: la sexualización de la pelea o la defensa irresponsable de la confrontación.

COMBATE. El presidente Mulino defendió la compra de aeronaves de combate por $178 millones, alegando que la defensa de nuestro mar territorial es una tarea costosa. Además, destacó la velocidad de las naves A-29 Super Tucano. “Rescatar una patrullera que sufre un percance a 200 millas de la costa toma mucho tiempo”, indicó. Pero, si la anchura de nuestro mar territorial es de 12 millas náuticas desde hace casi 30 años, tras adoptar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿qué irían a hacer nuestras naves estatales en aguas internacionales?

¡SALUD! Según Bolota, el 86% de la población panameña gana menos de $1,000 al mes. Seguramente, eso no le preocupaba cuando brindaba con whisky Macallan.

SILLA. Ayer, en el programa de Álvaro Alvarado, Dana Castañeda no quiso contar si buscará la reelección como presidenta de la Asamblea, alegando, educadamente, que eso tendrá que ser evaluado por sus compañeros diputados. Luego, cándidamente, reconoció que “todavía no ando buscando votos”. Vamos a tomar eso como un “sí”.