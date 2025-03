Exclusivo Suscriptores

JERICÓ. Uno habría esperado encontrar a la suplente del diputado Raúl Pineda en la planilla del Legislativo. Pero no; no está ahí. La suplente, que se llama Joana Cedeño, está nada menos que en la Presidencia de la República, donde percibe un salario mensual de $4,800 como coordinadora de planes y programas. Ese es el mismo cargo que ocupa Luisa Riley Puga, la madre de los hijos del comisionado marítimo estadounidense que difama públicamente a Panamá. ¿Estará Mulino al tanto de todo esto? Por suerte Cedeño solo es suplente en la Asamblea, y no en la operación Jericó.

MONKEY BUSINESS. Que la Corte haya admitido tres demandas de inconstitucionalidad contra el caso New Business no significa que le hayan dado la razón a los reclamantes. De hecho, ya existen posiciones firmes que destacan que no existe la alegada violación de la Constitución. En noviembre pasado, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que una de esas demandas era inviable. Y ahora, el procurador de la Nación (encargado), Jorge de la Torre, sostiene que no se vulneró el debido proceso y que la sentencia condenatoria de New Business por blanqueo de capitales está en firme. Posiciones basadas en derecho, como estas dos, harán cada vez menos probable que el prófugo salga de su hamaca tan libre como una paloma.

EMBOTELLADORA. El director Dino Mon ha dicho que hay, por lo menos, 5,000 botellas en la CSS. Vamos a ver cuántas quedan intactas cuando entren en vigor las reformas a la ley orgánica de esa entidad. Ya no tendrá excusas para no quebrarlas.

CÁSCARA. Ayer, la Comisión de Credenciales de la Asamblea examinó las hojas de vida de los nuevos miembros de la junta directiva de ENA. Los diputados Nelson Jackson y Jairo Salazar se burlaron cuando leyeron que el financista, especialista en mercados de capitales y director designado, Álvaro Naranjo Valencia, apuntó que es columnista habitual en La Prensa. ¿Acaso les duele? ¿Les recordó algo?

BALADA. Por cierto, a Conusi le corresponde designar a un director suplente en ENA. Y para ese cargo, han postulado a David Omar Díaz, un guitarrista y mariachi ocasional. ¿Para eso el Estado adquirió los corredores? Hace 15 años dijeron que el peaje sería gratis y ocurrió lo contrario. Ahora tienen a un músico. ¿Cuál será la próxima tonada?