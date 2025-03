Exclusivo Suscriptores

RABIETA 1. La opinión de la Procuraduría General de la Nación, que sostiene que a Martinelli ya no le aplica el principio de especialidad, motivó un berrinche mayúsculo de Alejandro Pérez. El hecho de que el procurador encargado, Jorge de la Torre, haya sido quien suscribió la opinión, y no el titular del cargo (Luis Carlos Gómez Rudy), no mitigó ni un poquito la pataleta, ya que seguramente no los estaba elogiando cuando calificó a ambos como “ignorantes” y los comparó con Noriega, quien, “cuando quería eliminar a alguien, se iba del país y dejaba al segundo al mando. Aquí pasó igual”. Parece que cualquiera que no crea que Martinelli tiene un derecho divino a la impunidad es un perseguidor. En esa lista quizá haya fiscales, jueces, magistrados, procuradores y cancilleres en Panamá, España y hasta en Estados Unidos.

RABIETA 2. Pérez también dijo en Cuarto Poder que sus comunicaciones están intervenidas por el Consejo de Seguridad Nacional, pero no mencionó cómo se enteró de eso. ¿Se lo habrá confiado uno de sus clientes?

#. Por cierto, personal de la Asamblea colocó ayer unos carteles con el eslogan “Free Martinelli” en las curules de los diputados de Realizando Metas. ¿Acaso lo comparan con una orca en cautiverio?

ENIGMA. Camacho ha solicitado copias autenticadas de los salarios que cobraron los diputados suplentes en el quinquenio 2019-2024 y de la denuncia presentada por Walkiria Chandler, para que se investigue quiénes se benefician de los desembolsos de la planilla 002. ¿Será para ayudar a la fiscalía o para hundir a la denunciante?

JINETE. Hoy, en medio de la cabalgata chiricana, el diputado Jamis Acosta ha organizado un concierto con Jhonathan Chávez y su orquesta, La Rosario, y los D.J. Alex y George Henry. Solo la presentación de Chávez debe costar $10,000, que fue lo que cobró el tipiquero por acompañar al BNP en el Desfile de las Mil Polleras, en enero pasado. Falta saber de qué bolsillo saldrán los honorarios de ahora. ¿Será que el sueldo de diputado es tan alto que ya no sabe qué hacer con él?