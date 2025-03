Exclusivo Suscriptores

NECIOS. Hay diputados que defienden que sus suplentes sean designados en la planilla legislativa, con cargos de asistentes, asesores o abogados. Osmán Gómez incluso propuso “reformular” el reglamento interno de la Asamblea para acomodarlos. Pero la Corte ya dijo que los diputados suplentes solo pueden recibir emolumentos cuando ocupen la curul, en sesiones ordinarias o extraordinarias. Si a veces no entienden ni los proyectos de ley que aprueba, mucho menos entenderán un fallo.

DESORDEN. Los puestos que ocupan los diputados de RM en el hemiciclo todavía llevan el cartel que dice “Free Martinelli”. ¿Cuándo las curules dejaron de ser propiedad del Estado? Ahora las usan para hacer campaña a favor de un convicto. ¿Quién debe velar por ese patrimonio? ¿Y qué hay de la difusión de esa propaganda a través de una televisora estatal? ¿Qué es lo próximo que veremos ahí? ¿Una campaña de Wild Bill dirigida a los turistas de Bocas del Toro?

CITA. Una reflexión del presidente José Raúl Mulino: dijo que “ningún país crece en un ambiente de impunidad”. Ya sea que los impunes estén en la calle o escondidos en una embajada, le faltó agregar.

DESCAFEINADO. Ayer, casi se cae la sesión de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores por falta de quórum. Raphael Buchanan y Walkiria Chandler se retiraron cuando apareció Pedro Sittón, quien, por segunda ocasión en mes y medio, compareció en busca del aval para su designación como embajador en Jamaica. La primera vez se suspendió la sesión cuando Sittón regañó a Buchanan porque éste le hizo una pregunta en inglés (que es el idioma oficial de Jamaica). Ayer, más comedido, Sittón lamentó aquel incidente y dijo que nunca quiso ofender a nadie. ¿Por qué es tan indispensable que Sittón vaya a Jamaica? ¿Acaso es fanático de Bob Marley?

VERDE. A diferencia de las suplentes de Dana Castañeda y Didiano Pinilla, presidenta y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), la de Jamis Acosta no ha sido nombrada en el Legislativo. Sin embargo, eso no significa que Estefani Barrios (que así se llama) no esté en la planilla estatal: en noviembre fue designada asesora en el Ministerio de Ambiente, con un salario de $3,000. Eso es $1,000 más de lo que le habría tocado como “asistente técnico parlamentario”, cortesía del Bin Bin. Solo falta que le asignen un carro híbrido sin línea amarilla.