MIAU. El presidente José Raúl Mulino comunicó que no se puede descartar la explotación en Donoso, “porque cinco gatos, que no pagan una planilla, no quieren mina”. O Mulino tiene dificultades para contar o se está refiriendo a los nueve magistrados de la Corte Suprema que declararon inconstitucional el contrato de concesión.

ANFITRIONA. A propósito de la mina, el pasado miércoles, la alcaldesa de La Pintada habría convocado a un evento con la minera, al que había invitado a los jefes y directores regionales de entidades estatales. La minera, bien mandada, había colocado sus afiches y banners publicitarios… hasta que se enteró el gobernador de Coclé y ordenó retirar todo el material propagandístico. Si alguien quiere hacer relaciones públicas a favor de la mina, que lo haga en su tiempo libre o que renuncie al cargo.

OCUPADA. En su comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea, la ministra Lucy Molinar se quejó porque un diputado (cuyo nombre no reveló) le envió 19 notas para preguntar “cosas” y, luego, un par de semanas después, envió 11 más. El diputado Jorge Bloise, que se dio por aludido, le explicó que envió una nota por cada escuela que recorrió en su circuito el 8-4, enumerando las distintas falencias que encontró a su paso. Molinar, que no está por la labor, replicó que ahora tendría que contratar “a alguien” para responder tantas notas. El Meduca ya tiene una planilla de casi 60,000, pero ninguna de ellas puede ayudar a la ministra a responder los cuestionarios.

CONVENIENCIA. La diputada Walkiria Chandler tiene una particular interpretación del fallo de la Corte, que advirtió que los únicos emolumentos que pueden recibir los diputados suplentes son aquellos que les corresponden cuando reemplacen a los principales en sus ausencias, ya sea por licencia, vacaciones, renuncia, destitución o falta temporal o absoluta. Según ella, solo son diputados suplentes cuando están “habilitados” para ocupar la curul. ¡Ah!, pero cuando alguien los denuncia, tiene que ir hasta la Corte Suprema, estén habilitados o no. ¿Doble estándar o doble discurso?

TIP. El presidente utiliza una “pomada colombiana que tiene cannabis” para aliviar sus dolores de espalda. “Es fabulosa. Te la pones y puedes correr un maratón”, contó. Le debería mandar un frasco al loco para que le quite el malestar que ya le está produciendo la hamaca.