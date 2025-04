Exclusivo Suscriptores

BURLA. Seis sindicatos del Canal han denunciado que el buque M/M Henry J. Kaiser, de la Armada estadounidense, se negó a ondear la bandera panameña durante su tránsito el 19 de marzo pasado, incumpliendo así una obligación establecida en el artículo 34 del Reglamento para la Navegación en Aguas del Canal de Panamá. ¿Cuándo nos vamos a hacer respetar en nuestro propio territorio?

IMPUNIDAD. Después de lo ocurrido la semana pasada, cualquiera habría pensado que Martinelli permanecería una larga temporada en la hamaca de la embajada. Pero, por ingenuidades como esta, es que existe gente como esa. Por segunda vez en 9 meses, ha salido una horda de diputados a hacerle una camisa a la medida que lo exima de ir a prisión. En julio de 2024 intentaron crear un “perdón legislativo” (comparable al perdón presidencial) a favor de las personas “vinculadas” a un delito político, pero no contaban con que Mulino enviaría esa idea al despeñadero al anunciar que aquello no tenía su aprobación. Sin embargo, ahora han introducido un pequeño detalle: el nuevo mamotreto legislativo crea un mecanismo para que entren en vigencia de manera exprés aquellos proyectos que no sean ni sancionados ni objetados por el Ejecutivo, permitiendo que el presidente de la Asamblea los sancione y promulgue directamente en el sitio asamblea.gob.pa. Pareciera que hay gente empeñada en convertir a la Asamblea en una sastrería del crimen organizado.

SASTRE. Bolota y sus secuaces han decidido que “delito político” es todo aquello que fue investigado, procesado o sancionado entre julio de 2010 y junio de 2015, si quien lo cometió fue funcionario del gobierno de Martinelli. O sea, que las periquitas no están en esta vuelta. ¿O si?

RÚBRICA. El anteproyecto supuestamente tenía el apoyo de 41 diputados, pero solo aparecen 27 firmas. Para que usted aprecie la seriedad con que esta gente asume sus funciones, en la lista se anotó un tal “Boom”. ¿Esa es la firma de un diputado o un autógrafo de Nando Boom?

INTERESES. El artículo 150 de la Constitución señala que los diputados actuarán “en interés de la nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos y a los electores de su circuito”. Pero Bolota declaró que presentó el mamotreto para ayudar a su “amigo” Martinelli. Con esto, ha confesado que su actuación es incontitucional y responde a los intereses de aquel sujeto convicto, no a los del país. También dijo que otros presidentes han hecho “lo que les ha dado la gana, pero el único imputado es Ricardo Martinelli”. Eso no quiere decir que el objeto de su admiración no haya hecho lo que quizo. Esto va en la línea de argumentos como “robó, pero hizo” y “la corrupción está en todos lados”.

POR FUERA. El presidente Mulino se fue por tres días a Perú, donde recibirá distintas condecoraciones y homenajes en el Museo Nacional de Arqueología e Historia, en el Parlamento Andino, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el monumento de los Próceres y Precursores de la Independencia, y en la Alcaldía de Magdalena del Sur. También será recibido por la presidenta Dina Boluarte, cuyo índice de aprobación es de 3%. Eso es casi tan significativo como un margen de error. Parece que eso era más importante que darle una explicación a sus conciudadanos por los insólitos acuerdos firmados con Estados Unidos.