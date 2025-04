Exclusivo Suscriptores

¿CHANTAJE? Mientras el mundo cristiano celebraba la resurrección de Jesucristo, Martinelli invertía su tiempo intentando convencer a la bancada de Realizando Metas (RM) de que lo ayude a evadir el castigo por uno de sus pecados. O sea, que escojan a Barrabás. En un mensaje divulgado en Instagram, “instruyó” a los 15 diputados de RM a que defiendan y voten a favor del proyecto de ley que lo libraría de ir a prisión, el cual fue rechazado en primer debate y que ahora Camacho amenaza con aprobar a la brava ante el pleno legislativo. Martinelli también prometió “trabajar” en armonía con el presidente Mulino “una vez se haya aprobado el proyecto de amnistía”. Pero, ¿y si esa propuesta legislativa no pasa? ¿Acaso la población no podrá vivir en paz si la Asamblea no aprueba el proyecto que él quiere?

ALEGATO. Por cierto, ya está listo el informe de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, en el que se documenta que el proyecto de ley 235 sobre amnistía “política” ha sido rechazado en primer debate. El documento fue preparado con ayuda del asesor de dicha comisión, el abogado Raúl Gutiérrez. Y el informe de minoría que Camacho anunció que presentará, ¿quién lo redactará? ¿Bruno? Ojalá Camacho, que preside la comisión, no obligue a Gutiérrez a que escriba el suyo también.

ZAMBULLIDA. Mientras el loco está confinado en su hamaca en la embajada, su hijo homónimo y actual diputado suplente disfrutaba de un chapuzón —libre como un calamar— en las cristalinas aguas del Pacífico coclesano. ¿Qué lección podemos sacar de este drama familiar? Que, habiendo cometido el mismo delito, la pasa mejor quien confiesa que aquel que huye de su condena.

METICHE. ¿Por qué un ministro tiene que involucrarse en una discusión pública entre dos señoras? Eso fue lo que hizo Juan Carlos Orillac, al apoyar a la educadora Maui Saint Malo en su réplica a la periodista Sabrina Bacal. ¿Acaso lo degradaron de ministro de la Presidencia a juez de paz? ¿O es que su cargo no conlleva suficientes asuntos que atender, y por eso tiene que salir a buscarlos en las redes sociales?

EXPLICACIONES. El canciller Javier Martínez Acha participará en un conversatorio organizado por el Colegio Nacional de Abogados y el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), con el objetivo de explicar el alcance del memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos. El evento es exclusivo para juristas. Ojalá, en lugar de perder el tiempo con arengas patrioteras, los participantes sepan aprovechar la oportunidad de obtener explicaciones directamente del canciller sobre un documento que ha generado tanta controversia. Y que Martínez Acha no se sulfure y entienda que, como funcionario, le corresponde aceptar las críticas, ya que son un derecho ciudadano, independientemente de si le caen bien o mal.