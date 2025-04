Exclusivo Suscriptores

MATRAQUEADORA. La insistencia de Martinelli, Camacho y Popi Varela por forzar la aprobación del proyecto de ley de amnistía “política” tiene una nueva aliada: la exdiputada y presidenta de CD, Yanibel Ábrego. Y ni siquiera lo disimula. Como Didiano Pinilla, Tito Afú y Manuel Cohen no están por la labor, Ábrego acecha las curules de Orlando Carrasquilla, Julio de la Guardia y Jessica Romero, dispuesta a doblegar voluntades. Hay parásitos que uno no se los saca de encima ni con antibióticos.

GIRO. La Sala Penal absolvió a Valentín Martínez Vásquez, pese a la oposición de la Procuraduría General de la Nación, que consideró que no habían variado los elementos y condiciones que derivaron en su condena (confirmada en dos instancias) por blanqueo de capitales en el caso New Business. Si la Procuraduría advirtió que no se había aportado nada nuevo —criterio que compartió la magistrada Maribel Cornejo—, ¿cómo fue que, de repente, la solicitud de revisión de sentencia se resolvió favorablemente? ¿Acaso Javier Caraballo no sabía lo que decía o alguien actuó en contravía del contenido del expediente o de la ley?

RENUNCIA. En apenas nueve meses de gestión, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, ha tenido cuatro directores administrativos… y va para el quinto: Jorge López, Nelly Grimaldo (actual secretaria general), Raúl González y, el último, Ernesto Villarreal, quien no duró ni dos semanas en el cargo. No estaría de más que Mizrachi, tan aficionado a las redes sociales, ofreciera explicaciones en un live transmitido junto a toda esta gente.

BOARDING PASS. El próximo fin de semana llegará a Panamá el nuevo embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, de 34 años de edad. Esta es su primera misión diplomática. No sabemos si eso es bueno, malo o peor, pero últimamente los hechos ocurren con tan poca predictibilidad que lo único que nos queda es esperar.

ADIÓS. Mayela Lloyd renunció como directora de prensa de la Cancillería y Javier Martínez Acha le dedicó un mensaje en redes sociales para agradecer públicamente su profesionalismo, honorabilidad, compromiso, dedicación, servicio, lealtad, etc. Todas esas son cualidades que seguramente reconocen quienes conocen a Lloyd. Lo sorprendente es que Acha haya tenido esa deferencia con ella y no con quien, hasta hace menos de una semana, era su vicecanciller: Carlos Ruiz Hernández. También llama la atención que utilice el mismo formato y los logos que emplea el Ministerio de Relaciones Exteriores para temas institucionales, como transmitir las condolencias por la muerte del papa Francisco. Raro, raro...