BURLA 1. Martinelli está todo el tiempo escribiendo mensajes y divulgando videos en los que arenga por la aprobación de una amnistía legislativa que lo libre de ir a prisión. ¿Acaso esas manifestaciones no violan las convenciones que regulan el asilo político? ¿Por qué se ofenden tanto cuando Estados Unidos incumple los tratados, pero no cuando lo hace Nicaragua? No será porque le tienen más miedo a Rosario Murillo que a Donald Trump... Señores, la soberanía no es solo sobre el Canal, sino sobre todo el territorio nacional. A todos se les debe exigir que la respeten, no solo a unos cuantos.

BURLA 2. El proyecto de amnistía “política” está empezando a surtir un efecto psicotrópico entre sus propios defensores. Ayer, Bolota la emprendió contra Camacho, a quien llamó “imbécil” y acusó de no poner suficiente empeño para conseguir los 36 votos necesarios para que el pleno legislativo apruebe el proyecto a la fuerza, en primer debate. Camacho acabó tan esquilmado que se fue detrás de una curul de Vamos, a lamerse las heridas con Papi Varela. Seguro no es la primera vez.

BURLA 3. Bolota también se puso a hablar pestes del presidente Mulino. Incluso le exigió que deje de “joder” y saque a Martinelli de la embajada. El día que pongan al lobo a redactar las leyes, devorar ovejas no será delito.

PRECEDENTE. Lo del voto de censura al canciller Javier Martínez Acha sería algo inédito en la Asamblea Nacional. Nunca antes los diputados se habían puesto de acuerdo para emplazar a un funcionario de esa manera, acusándolo de “actos atentatorios y errores graves en perjuicio de los intereses del Estado”. En el quinquenio pasado, Juan Diego Vásquez lo intentó con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien se salvó gracias a la indiferencia de la mayoría de los diputados. Lástima que estas iniciativas no conllevan sanciones enérgicas.

AUXILIARES. En la planilla legislativa, resulta llamativo que haya cuatro “ujieres” ganando entre $2,000 y $3,800 cada uno. El trabajo más visible que desempeñan consiste en recibir los anteproyectos que sus señorías presentan en el pleno y poco más. Si llevan y traen papeles, ¿por qué les pagan como si fueran jefes de departamento?

ELEGIDO. El presidente dijo ayer que, si no puede viajar a los funerales del papa Francisco, en su lugar acudirá Martínez Acha. El canciller no tendrá tiempo para ir a la Asamblea, pero sí para desplazarse a Roma. Y de imprevisto.