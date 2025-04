Exclusivo Suscriptores

CASUALIDAD. El filósofo Lao-Tsé dijo que “si uno practica la equidad, aunque muera no perecerá”. Lo que no dijo es que, si no se practica, uno puede hasta salir electo como representante de corregimiento. Esto tal vez lo podría confirmar la diputada Patsy Lee, pues gracias a ella nos hemos enterado de que La Chorrera fue uno de los distritos que más becas recibió del Ifarhu en el quinquenio 2019-2024: nada menos que 25,897. Pero las becas no se repartieron por igual en los 18 corregimientos: mientras Barrio Colón acaparó casi el 40% (10,112 becas), en Guadalupe y Playa Leona —que prácticamente lo igualan en cantidad de habitantes— se repartieron 3,987 y 1,503 becas, respectivamente. Esto no es obra de la casualidad: el actual representante de Barrio Colón, Héctor Sambrano, del PRD, fue director de Becas del Ifarhu en el gobierno pasado. ¿No nos habría salido más barato que el Estado le pagara directamente su campaña?

QR. El diputado Jonathan Vega está esperando que “Nando Yappy Meneses” explique por qué las autoridades han detectado que en sus cuentas bancarias ingresaron depósitos y transferencias de estudiantes que recibieron auxilios económicos. Su colega Roberto Zúñiga ya habla de “becas cash back ”. Ojalá el exfuncionario no salga con el cuento de que esas eran donaciones.

RECIBIMIENTO. El nuevo embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera aterrizó en Tocumen y, acto seguido, fue a conocer el Casco Viejo y el café Coca Cola, donde disfrutó de un café acompañado de una hojaldre. ¡Qué bueno que aprecia todo lo panameño! Ojalá pronto lo escuchemos expresar que también le gusta nuestra soberanía y el Canal.

El embajador designado Cabrera visitó el Café Coca Cola, ¡el más antiguo de la ciudad! Conoció el Casco Viejo, corazón histórico de Panamá. pic.twitter.com/15sFcolpYM — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 28, 2025

NECIO. Mientras Camacho se deshace en esfuerzos por liberar de la condena por blanqueo de capitales a su guía espiritual, en la comisión legislativa de Gobierno hay 15 anteproyectos (la mayoría relacionados con el combate a la corrupción) que no parecen merecer su atención, ya que ni siquiera han sido prohijados. Eso significa que, si la comisión no los incluye en el orden del día antes del 30 de abril, desaparecerán y sus proponentes deberán presentarlos nuevamente. Para estos asuntos, Camacho no tiene ningún apuro; pero para la amnistía “política”, sí: ya avisó, con tres meses de anticipación, que en julio se presentará nuevamente la propuesta… ¡por tercera ocasión! Bueno, el crimen no descansa, y sus diputados tampoco.

ROMPEDERA. No se atreva a caminar descalzo por la Asamblea, ya que parece que la Contraloría todavía tiene botellas que quebrar. El diputado Luis Duke dijo que encontró 11 personas asignadas de forma permanente a su despacho cuya existencia desconocía. Si él, que es el subjefe de la bancada de Vamos, no tiene idea, ¿qué puede esperar el resto? Llama la atención que ayer aparecieron funcionarios cuyo apellido delata el parentesco con ciertos diputados. Por ejemplo, Aralis Arcia Cortez, prima del diputado de RM, Víctor Castillo Cortez. También sorprende que personas que desempeñan el mismo cargo ganen salarios mensuales muy diferentes: Arelis recibe $5,000 al mes, pero una tal Teresa Pineda cobra $2,000, y ambas aparecen en la planilla legislativa como “asesor II”. ¿Acaso la prima es el triple de productiva?