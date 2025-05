Exclusivo Suscriptores

REGAÑO. El exniñero de Martinelli en Colombia, Mario Boyd Galindo, fue embajador en Argentina durante el gobierno del “loco”. Con razón... Ya el presidente Mulino le avisó que lo quiere lejos de esta gente. Otro error garrafal, como la famosa foto, y va por fuera. El rapapolvo fue transmitido en directo desde la Presidencia y de eso fue testigo todo el país. Que luego no diga que Mulino no le avisó.

ALÓ... Por cierto, el presidente anunció que su gobierno ha presentado, hasta ahora, 278 denuncias de diferentes tipos (la mayoría ligadas a delitos contra la administración pública), con pruebas y documentos. ¿Eso lo sabrá ya el procurador Gómez? Pareciera que no.

PECHO A TIERRA. Crispiano ahora está como los fantasmas: desde los fuertes señalamientos de Mulino en su contra, nadie lo ha vuelto a ver. El celular no lo atiende: o se le descargó o deliberadamente lo apagó. Eso no le pasaba cuando andaba desbaratando la Ley 462 y cuestionando a Dino Mon. Parece claro que no le molestan los problemas de la CSS, sino el cambio de administración.

DESVÍO. Después de lo que anunció ayer Dino Mon, uno habría esperado encontrar fotografías de Enrique Lau en los juzgados y no cafeteando con Crispiano. Ayer, Mon reveló que la administración anterior “desvió” 400 millones de dólares de la CSS para “fondear” al Gobierno Central, entre 2023 y 2024, sin autorización de la junta directiva. Alguien que le explique a Lau el significado de lesión patrimonial.

CUCO. El Colegio Nacional de Abogados (CNA) ha solicitado que se excluya al francés Pascal Saint-Amans, exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE (2012–2022), de la lista de oradores del II Congreso de Tributación Internacional, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre. El gremio alega que Saint-Amans es “uno de los mayores responsables del daño al buen nombre de la República de Panamá y a su jurisdicción societaria”. Es como hablar de la soga en casa del ahorcado.