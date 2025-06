Exclusivo Suscriptores

ELENCO. La bancada de Realizando Metas (RM) se reunió ayer con el presidente Mulino en el Palacio de las Garzas. “Hoy asumimos el compromiso de actuar”, escribió el diputado Jamis Acosta al término del encuentro. ¿Actuar? Si son tremendos actores: le hacen creer a Mulino que lo apoyan, pero algunos se conducen como animales de compañía de Martinelli.

ENCOMIENDA. Quien sí se prepara para actuar en el conflicto en Bocas del Toro es el arzobispo José Domingo Ulloa. El sábado acudirá personalmente a isla Colón, para intentar mediar entre el Ejecutivo y los dirigentes bananeros. No hay mejor momento para rezar que este.

SIMULACIÓN. Ser un funcionario responsable se ha convertido en un factor de riesgo en la Asamblea Nacional. El colmo es que ya no pueden ir ni al baño, porque cuando regresan a sus puestos, corren el riesgo de encontrar a un intruso ocupando su lugar, sin intenciones de moverse de ahí. Parece que la Contraloría ha estado usando un buen repelente contra los ociosos sin oficio real, pero el insecticida definitivo lo tendrá que esparcir el Ministerio Público.

REGALADERA. En isla Colón hay un centro político que tiene pintado el nombre, el logo y los colores de RM. Ahí están regalando alimentos y financiando a los manifestantes. Camacho asegura que ese local no pertenece a RM, sino a un excandidato del partido. Que el inmueble sea propiedad de un copartidario no significa que RM no esté involucrado… Igual el local podría no tener los distintivos y ser utilizado por el colectivo.

ELIMINADOS. El personal que labora con Betserai Richards fue expulsado de todos los grupos de trabajo de la bancada Vamos en WhatsApp, el mismo día que el diputado anunció que dejaba la coalición. Que Richards busque una nueva bancada rápido, antes de que los auditores los confundan con botellas.

AU REVOIR. No parece ser un buen momento para acometer semejante travesía, pero el presidente Mulino viajará a Niza, Francia, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará del 9 al 13 de junio. Debe tener muy buenas razones para eso.