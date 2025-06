Exclusivo Suscriptores

CÁSCARA. Mientras el presidente Mulino se encomienda a la mediación del arzobispo José Domingo Ulloa y del rabino Gustavo Kraselnik, los dirigentes del sindicato bananero han decidido reunirse primero con los jefes de bancada y la junta directiva de la Asamblea Nacional. No obstante, anoche estaba la duda si Francisco Smith aparecerá o no a la reunión (supuestamente agendada para hoy) con los diputados. Esta claro que ya no se le puede creer nada. Después de todo, si la principal empresa bananera de la provincia ya casi cerró, ¿de qué son los trabajadores de este sindicato? ¿De una industria casi inexistente?

TERRATENIENTE. Es asombroso el grado casi criminal con el que se conducen algunos diputados, siempre bajo el manto de la impunidad. Por eso no extraña que algunos sean reincidentes. Benicio Robinson fue querellado en 2005 por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y estafa, por un caso de supuestas irregularidades en la titulación de unas tierras en Chiriquí Grande. La Corte archivó la denuncia en 2014, por considerar que el caso había prescrito. Ahora nos enteramos que, en plena pandemia respiratoria, el poco escarmentado señor feudal de Bocas acaparó más tierras en Chiriquí Grande y Almirante. Y, no conforme con eso, solicitó la entrega de 132.8 hectáreas adicionales. ¿Quién le pondrá el cascabel a este felino?

S.O.S. Menos mal que este fin de semana volvimos a ver a Bruno. El pobre ha podido caer por la cubierta del White Shark y nadie se habría dado cuenta, ya que se cumplieron los deseos de su amo y este no necesita (por ahora…) ganarse la empatía de los demás a través de la imagen de un tierno e inocente perrito. Ahora el amo puede dejar ver el rostro de la impunidad en todo su esplendor.

ALETA. A propósito del White Shark, según la fiscalía de Nueva York que encausó a los dos príncipes, estos utilizaron $1.7 millones de las coimas de Odebrecht, para abonar la compra del yate. La transacción fue posteriormente reconocida por Luis Enrique, cuando pedía clemencia al juez Raymond Dearie. El yate nunca pudo ser incautado, como sí ocurrió con otros bienes, como un apartamento en Brickell, títulos, fondos y dos fianzas que consignaron cuando fueron detenidos en Miami, en 2018, por carecer de estatus legal en Estados Unidos. Y, ¿quién vendió la embarcación? ¿No hay sanciones por ventas como esa? Y después vienen a darnos lecciones de compliance.

REPARTO. En la bancada Vamos, ya hubo elecciones para definir la composición de algunas comisiones legislativas. Todo parece indicar que en la de Presupuesto estarán Janine Prado, Carlos Saldaña, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego. Habrá que ver si cuatro golondrinas seguirán haciendo verano… En cuanto a Betserai Richards, aspiraba a mantener su puesto en la Comisión de Presupuesto, pero en Vamos lo querían asignar a la de Comunicación y Transporte, pero comunicó bien clarito que ahí no. Y colorín colorado.