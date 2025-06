Exclusivo Suscriptores

DIPUTONTOS. Las cosas que se escuchan de la boca de algunos diputados son tan insólitas, que ya no se sabe si algunos son así o se hacen... Esta semana, el pleno de la Asamblea ratificó a Diego Herrera como miembro de la junta directiva de la ACP, a pesar de que su designación no fue avalada por la Comisión de Credenciales. Aunque varios diputados advirtieron sobre esta situación, Shirley Castañeda (presidenta de la referida comisión) tomó la palabra para señalar que a Credenciales le corresponde únicamente “examinar” y “recomendar”, pero que es el pleno legislativa el que ratifica. Entonces, ¿por qué mejor no cierran la Comisión de Credenciales? Si ni siquiera ponen una boleta, mejor que sean tongos botados.

BIPOLARES. Si la Comisión de Credenciales no tiene la facultad para rechazar ningún nombramiento del Ejecutivo, ¿por qué, durante el quinquenio de Varela (2014-2019), esa instancia bloqueó la designación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como magistradas? Y hay más ejemplos así. En marzo pasado, esa comisión tampoco respaldó las designaciones de Joao Vieira y Javier Visuetti como directivos de la ARAP. Cuando les da la gana, sí tienen funciones. Y cuando no, reniegan hasta de ellos mismos.

SEGUIDORES. El pasado lunes, los gremios magisteriales entregaron una carta en la Asamblea en la que solicitan un diálogo con los diputados. Y este viernes, supuestamente, tendrán una reunión con el arzobispo José Domingo Ulloa. Este es el segundo acto de la misma obra de teatro que montaron los bananeros.

IMPUNIDAD. Ayer, en su conferencia de prensa semanal, el presidente Mulino reconoció que algunos dirigentes bananeros han cometido “una serie de delitos” tipificados en el Código Penal. Eso es preocupante. Todo el que comete un delito debería responder ante la justicia. Y todo funcionario que, en el ejercicio del cargo, tenga conocimiento de la comisión de un delito, debería denunciarlo. Para colmo, en este país pareciera que no hay procurador; por lo menos, no uno que actúe. No se puede permitir que dirigentes sindicales crean que pueden hacer lo que les da la gana. Ya bastante grave es tener a un expresidente que piensa que, por tener mucho dinero, puede cometer delitos y salirse con la suya.