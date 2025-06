Exclusivo Suscriptores

4 X 8. La construcción del túnel de la línea 3 del Metro es digna de ser estudiada en la Escuela de Negocios de Harvard. Hace cinco años, los genios matemáticos del gobierno de Cortizo decidieron, de forma unilateral, que era mejor no utilizar la infraestructura del Cuarto Puente para alojar el sistema de monorriel de la línea 3. Inventaron que, en su lugar, era más barato construir un túnel. Excluir el monorriel y ajustar el alineamiento del proyecto representó una disminución de apenas $49.7 millones en el costo del Cuarto Puente. Pero construir el túnel, por separado, le costará $1,145 millones a la empresa Metro de Panamá. Ha quedado muy claro que todo lo que se puede hacer mal, se puede hacer peor…

PATALETA. La diputada Grace Hernández contó que, en una reunión en la Presidencia —cuando aún no se habían aprobado las reformas a la CSS—, el sindicalista Genaro López le dijo a un grupo de diputados: “Yo no quiero la ley que ustedes están trabajando. Yo quiero mi ley”. Los dirigentes del Suntracs están tan acostumbrados a imponer sus reglas al país, que ya no entienden por qué ahora no puede ser así.

INMUNIDAD. Las modificaciones que se hicieron en el quinquenio pasado a la ley de carrera legislativa la han convertido en un blindaje. La norma se flexibilizó de tal manera que ahora es un lío deshacerse de las botellas y garrafones, porque han sido convertidos en funcionarios de carrera. No hay nada nuevo bajo el sol: Raúl Pineda fue uno de los principales impulsores de aquella norma.

UNIVERSO. Pero no solo hay funcionarios botellas; también en la Asamblea hay “diputados cometas”, aquellos que —según Betserai Richards— aparecen “si acaso una vez cada seis meses”, pero cobran su salario completo de $7,000 mensuales. Richards no dio nombres, pero tampoco es muy difícil adivinar quiénes son las estrellas fugaces del pleno legislativo. En el listado de asistencia consta que, en el último período de sesiones ordinarias (enero-abril de 2025), Omar Ortega, de RM, estuvo completamente ausente durante varios meses y solo asistió al 6% de las sesiones celebradas en marzo. Benicio Robinson (PRD) no asistió ni en enero ni en marzo, y en febrero y abril no alcanzó a presentarse a la mitad de las sesiones. Su copartidario Raúl Pineda, por su parte, solo acudió al 9.5% de las sesiones celebradas en esos cuatro meses. Andan en todo, menos en lo que deben.