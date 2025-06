Exclusivo Suscriptores

EXIT. Cuando Pérez Balladares perdió la visa de ingreso a Estados Unidos, en el año 2001, Guillermo Endara renunció a la suya, en un gesto de solidaridad. Cómo cambian los tiempos... Ahora que Martín Torrijos perdió su visado, no quedan muchos expresidentes en capacidad de emular ese ejemplo: ni Ricardo Martinelli ni Juan Carlos Varela pueden ingresar a Estados Unidos desde 2023, y por razones muy distintas. Lo de Torrijos huele a castigo diplomático; lo de Martinelli y Varela, a condena moral.

RECLAMO. Ahora que son bancada, los tres diputados de Moca y Betserai Richards podrán negociar espacios en las comisiones legislativas más relevantes, como la de Presupuesto. El año pasado, cuando se formó la “alianza estratégica independiente” con 24 diputados (los 20 que entonces tenía Vamos, los 3 de Moca y Patsy Lee, del PP), a este bloque le asignaron cinco puestos; todos fueron ocupados por miembros de Vamos. Ahora es el momento de reclamar ese espacio.

SILLA. Por cierto, hace un año, Ernesto Cedeño quería estar en la Comisión de Presupuesto, pero como no tenía una bancada que lo representara, tuvo que conformarse con sendos puestos en la de Asuntos Indígenas y la de Asuntos Municipales. Ahora aspira a una silla en la Comisión de Credenciales. Seguramente lo hará mucho mejor que muchos de los que ahora están ahí.

LLANERA. Patsy Lee queda ahora como la única diputada que no es parte de ninguna bancada. Aunque tiene una relación cercana con Juan Diego Vásquez, nunca se ha unido formalmente a Vamos. Que quede sin bancada no significa necesariamente que votará con independencia. Ahora tiene oportunidad de demostrarlo.

EXCUSA. La Procuraduría General de la Nación esperó el emplazamiento público del contralor Flores para, finalmente, romper el silencio respecto a Bernardo Meneses. ¿Por qué no dijo algo o actuó antes? El 28 de abril de 2025, La Prensa publicó que las autoridades manejaban información que indica que, entre 2021 y 2024, ingresaron poco más de $400,000 a tres cuentas vinculadas al exdirector del Ifarhu. Casi el 70% de esos fondos no ha podido ser justificado razonablemente. ¿Acaso esa información no era suficiente para los fiscales? Ojalá Meneses no sea el primer miembro de la nueva camada de exfuncionarios a los que, sin importar lo que hayan hecho, no les pasa nada.