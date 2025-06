Exclusivo Suscriptores

EMPRENDIMIENTO. Ayer, cuando la Asamblea Nacional envió a los medios de comunicación su agenda del día, incluyó una reunión en la oficina de la bancada del PRD para discutir el proyecto de ley que crea el “área económica multimodal Almirante”, en Bocas del Toro. En el espacio donde usualmente se coloca el nombre de la comisión legislativa a la que corresponde el proyecto, estaba anotado el nombre del diputado Benicio Robinson. No ha hecho nada (positivo) por solucionar la grave crisis económica y social del último mes, y ahora aparece con la propuesta de una zona comercial y de transporte. ¿Será que quiere especular con los terrenos que tituló en la Anati?

S.O.S. A propósito de Benicio, el señor quiere regresar a la Comisión de Presupuesto a partir de julio. Deberían llamar desde ya al cerrajero y cambiar la llave del cuartito.

ADORADO TORMENTO. Hace poco, el Loco subía videos a las redes sociales en los que exclamaba estar “gozando de la vida”, sin estrés y “sin ataduras”. Tres Doritos después, aparece navegando en el White Shark con aquella a quien antes le reprochaba que no se había portado con ella como se supone que debe hacerlo “un caballero, ni mucho menos una pareja”. Ahora la señora hasta presume de anillo. Hay un pedazo de esta historia que no ha sido contado. ¿Será que ella sabe algo sobre él? No es que le falte compañía en Colombia, donde es evidente que hace lo que le da la gana. Entonces, ¿por qué el loco querría reencontrarse en otro país con alguien con quien supuestamente tiene una relación tóxica?

BISTURÍ. Por cierto, Camacho decía que Martinelli tenía que salir de la embajada por su salud, porque supuestamente iba al quirófano a sacarse la protuberancia que tenía en el pecho. Pero ahora comparte fotos desde la cubierta del yate, sin camisa, sin cicatriz y sin rastro visible de aquello. ¿Será que, en el apuro por salir de la embajada, se les quedó el software para retocar fotos?

ESTIRPE. A los mal pensados, sepan que los cargos que le fueron imputados a José Ruiloba Pineda, sobrino del diputado Raúl Pineda, no guardan ninguna relación con la operación Jericó. Ruiloba debe responder por presunto peculado en perjuicio del Ministerio de Vivienda, donde fue jefe de personal. Renunció a ese cargo para postularse como diputado de San Miguelito por el PRD, en el 2024. No se puede negar que los Pineda son bien polifacéticos y que sus intereses están muy diversificados. Si no tuvieran una relación tan disfuncional con la ley, podrían dirigir una multinacional.