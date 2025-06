Exclusivo Suscriptores

RONRONEO. El “hijo de Bocas del Toro” está tan preocupado por lo que ocurre en su provincia, que aprovecha la grave coyuntura para impulsar la creación de un área económica multimodal en Almirante. ¿Quién será el primer usuario? ¿Air Bocas? En el proyecto de ley que crea esta zona económica especial, Robinson propone que la misma esté controlada por una junta directiva presidida por “un diputado del circuito 1-1”. ¿Se puede ser más descarado?

¿ALCAHUETE? Crispiano Adames dice que “algunos” actos vandálicos son imperdonables y reprochables. ¿Algunos? Que publique el catálogo. Según el Código Penal, todos lo son.

AUTOBOMBO. La Asamblea Nacional, a través de su Dirección de Recursos Humanos, presentó un informe anual sobre las actividades realizadas en materia de “responsabilidad social”. ¿Será que piensan que el clientelismo es responsabilidad social? Si quieren actuar con responsabilidad, no deberían nombrar botellas. Les iría mejor si estuvieran más al tanto de su responsabilidad constitucional.

ENIGMA. En el Legislativo también realizaron una capacitación sobre la norma ISO 9001:2015, relacionada con la satisfacción del cliente y la consistencia en el desempeño. Queda la duda de cómo lograron obtener una certificación basada en un estándar de calidad tan exigente. Ya que están tan interesados en esas normas, les convendría adoptar e implementar la ISO 37001:2016, sobre sistemas de gestión anticorrupción y prevención del soborno. Aunque, para estos superhéroes, eso es como hablar de la kriptonita.

¿CONFESIÓN? VT Shipping defiende sus beneficios fiscales especiales, a pesar de que la Secretaría de Energía ha certificado (en tres ocasiones y bajo dos administraciones distintas) que la empresa no tiene permiso para operar bajo el régimen de zona libre de combustible. En una entrevista con el diario Financieele Dagblad (FD) de Países Bajos, el empresario Niels Goenewold, director de VT Shipping, asegura que no tiene que pagar “impuestos corporativos” y que “lleva años haciéndolo así”. ¿Eso qué significa? En plena investigación por presunta evasión fiscal, ¿acaso piensa que al Estado le prescribió el derecho de exigir el cumplimiento de la ley? ¿Cómo es posible que las autoridades no hayan fiscalizado antes la legalidad de las operaciones de esta empresa?

MALA MAR. Por cierto, además del proceso por presunta evasión fiscal, VT Shipping también está involucrada en una investigación por la muerte de un trabajador en marzo de 2024 y otra más por un derrame de combustible en octubre pasado. Ambos incidentes ocurrieron en el mismo buque. ¿Quién está al mando de la nave? ¿El capitán Garfio?