BOCAZAS. Hace poco más de un año, Camacho no ocultaba su desprecio por el PRD. “Seríamos demasiado ‘ahuevaos’ si hiciéramos una alianza con la gente que ha inhabilitado a Ricardo Martinelli, que lo persigue a él y a su familia. Eso no es ser pendejo. ¡Eso es ser ‘ahuevao’!”, dijo aquella vez. Pues ahora habrá que llamarles así, porque se han aliado y el PRD ha anunciado el apoyo “unánime” de su bancada a la candidata de RM. Todos estaban felices cuando hicieron el anuncio, desde un restaurante. En agradecimiento, solo faltó que Shirley le entregara a cada diputado del PRD un vale redimible en un supermercado.

CLICK. Raúl Pineda aclaró que Benicio sí estaba en la reunión de la bancada del PRD con Shirley. Benicio no aparece en la foto porque, supuestamente, fue él quien la tomó. ¿Acaso no sabe hacer un selfie?

THE BEST. Por cierto, el embajador y rock star José Miguel Alemán considera que Camacho es “el mejor diputado, lejos”. Si así son sus apreciaciones, muchos desaciertos de nuestra relación reciente con Estados Unidos empiezan a tener explicación.

Pero los 27 votos (15 de RM y 12 del PRD) que tendría Shirley bajo el brazo no son suficientes para ganar, a menos que el bloque conformado por CD, el Panameñista, Vamos, Seguimos y Patsy Lee no se ponga de acuerdo y surjan dos candidaturas en lugar de una. En ese caso, se impone Shirley, ya que esta elección es por mayoría simple. Que no se diga que nadie se los advirtió.

NECIOS. Lo que ha trabado la conformación de una nómina en el bloque opositor es la renuencia de algunos diputados de Vamos a votar por un candidato que sea miembro de un partido político. Los más reacios serían Walkiria, Yamireliz, Alexandra Brenes y Luis Duke. Por no querer votar por el candidato de un partido aliado, van a beneficiar a la candidata que representa los intereses de un convicto.

BOSS. Bolota ha sido escogido como jefe de la bancada del PRD. ¿Acaso no había más nadie apto para ese puesto? Sin duda, ese colectivo está viviendo los últimos días de Pompeya.

INDECISOS. La bancada mixta (donde hay cinco diputados) sigue sin exteriorizar sus preferencias. Cualquiera que haga una movida para fragmentar está favoreciendo los intereses de RM, quieran o no.