OPULENCIA. El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, tendría una propiedad en Santa María, en la torre denominada Mansión Fendi. Como la investigación es por presunto enriquecimiento injustificado, seguramente, para disimular, se fue a Arraiján a esperar a los agentes policiales que ejecutaron su detención. Le habría servido una beca para estudiar finanzas personales, para poder explicar mejor el origen de su dinero…

ESPACIOS. Vamos podría reclamar cinco puestos en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, así como la presidencia de varias comisiones de trabajo. Capaz que lo consiguen. Al final, esa fue la bancada que más votos aportó para que Shirley perdiera.

COORDINADORES. Seguimos ya fue reconocida formalmente como bancada. Su primer jefe de bancada es Ernesto Cedeño, con Betserai Richards como suplente. Ambos tuvieron asistencia perfecta en el periodo anterior de sesiones ordinarias: no faltaron ni un día. En cambio, en Realizando Metas (RM) han escogido a Rogelio Revello y Yuzaida Marín como coordinador y subcoordinadora de bancada, respectivamente. El primero asistió al 58.2% de las sesiones del pleno celebradas entre enero y abril pasados; Marín lo hizo mucho mejor: estuvo presente en el 90.7% de las sesiones. ¿Por qué no la pusieron a ella al frente? Ese partido hace todo al revés.

AGRAVIO. Shirley sostiene que Betserai le faltó el respeto “como profesional y como mujer”, porque en una entrevista expresó que ella había sido abogada de narcotraficantes. No obstante, la diputada no dijo que eso no fuera cierto; simplemente, que se sintió ofendida. ¿Alguien esperaba otra reacción?

TUPÉ. RM está exigiendo la presidencia de algunas comisiones legislativas. Para colmo, Camacho se considera presidente de la Comisión de Gobierno en funciones, ya que su reemplazo todavía no ha sido designado. Parece que la derrota tiene efectos secundarios psicotrópicos.