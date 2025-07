Exclusivo Suscriptores

GOLPE I. En el Consejo Municipal de Colón se han combinado la falta de sentido común y de empatía con los graves problemas que enfrenta la población. Actualmente, hay dos representantes disputándose la presidencia: Hugo Castro (PRD) y Pedro Santizo (RM), de Escobal y Barrio Sur, respectivamente. Evidentemente, uno de ellos tiene derecho al cargo y el otro no. Por lo tanto, alguien está violando la ley y los demás concejales lo saben.

GOLPE II. Los ánimos se caldearon el pasado martes, cuando Castro (que hace una semana fue juramentado en el cargo) llegó a presidir la sesión al Palacio Municipal de Colón y encontró que esta ya había iniciado, bajo la conducción de Santizo. Los bandos intercambiaron gritos e insultos. Se escucharon expresiones como: “¡se robaron la plata!” o “¡te deberían meter preso!”. Deberían llevar su gritería al Ministerio Público. Ni uno de ellos tiene inmunidad parlamentaria, así que cualquier fiscal podría investigarlos.

CASH BACK. Solo una persona devolvió al Estado el dinero recibido como auxilio económico del Ifarhu, según fuentes de la Contraloría. ¿Qué ocurrió con aquellos beneficiarios que anunciaron públicamente que reembolsarían los fondos? ¿Quién auxilia al Ifarhu?

NOMBRAMIENTO. Marielus De León Nieto es la nueva directora de Recursos Humanos de la Asamblea, a partir de este jueves. El cargo tiene un salario asignado de $5,000 mensuales. Antes, De León fue diputada suplente del panameñista Alcibiades Vásquez en el Parlacen, durante el quinquenio 2019–2024. Ahora tiene la oportunidad de redimirse... quebrando botellas.

TERCOS. RM es el único partido, bancada o facción que aún no ha presentado sus propuestas para conformar las 15 comisiones legislativas. Esa es la razón por la que aún no se han instalado. Si esto no es una muestra de negligencia, al menos evidencia una escasa madurez para asumir la derrota y cumplir con las funciones que le corresponden.