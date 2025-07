Exclusivo Suscriptores

JUST DO IT. El Foro Marítimo y Portuario 2025, organizado por La Prensa, logró un lleno completo. Empresarios, autoridades y expertos coincidieron en algo fundamental: Panamá tiene el potencial para ser un verdadero hub logístico y portuario, pero necesita actuar ya. Si no pudo asistir, el foro está disponible en el canal de YouTube de La Prensa, sin fila, sin corbata y sin excusas. Todos salimos claritos con las oportunidades… y con una frase que quedó flotando como boya en el mar: just do it. Porque el que pestañea, pierde el barco.

BOLOTA, EDICIÓN LIMITADA. Jairo “Bolota” Salazar volvió a lo suyo: la agresión. Esta vez le tocó al diputado independiente Betserai Richards, pero no es su primer episodio violento. Antes ya se había enfrentado con la policía y hasta con sus propios compañeros del PRD —Mariano, La Princesa y Crispiano. El patrón es claro: Bolota no controla su ira, y lo más preocupante es que siempre se sale con la suya. ¿La Asamblea va a seguir tolerándolo? ¿O esperará que haya un herido de gravedad para tomar medidas?

EL MUTIS DEL PRD. Y mientras tanto, el PRD guarda silencio. Ni una condena, ni un comunicado. Nada. Y no es casualidad: cada vez que hay un episodio de violencia en el pleno, siempre hay un diputado PRD en escena. Parece que tienen membresía vitalicia en el club del caos. Ese silencio no solo es escandaloso, también es cómplice. Si no pueden alzar la voz para rechazar la violencia dentro del propio órgano legislativo, ¿qué se puede esperar cuando se trata de gobernar? Bueno, ya esa película la hemos visto.

EFECTO COLATERAL. Y es que la Asamblea está empezando a parecer más un gimnasio mal ventilado que un recinto de debate democrático. Con un diputado hinchado, rabioso y listos para pelear como si estuvieran en una jaula de UFC. ¿Será que estamos viendo los efectos secundarios de los anabólicos? Una cosa es tener pasión por el debate, y otra muy distinta es convertir el pleno en un ring. Si de verdad quiere ayudar a su gente, que empiece por controlar la ira… y de paso, deje el drama para Netflix.