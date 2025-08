Exclusivo Suscriptores

ESTORBOS. Camacho pretende reelegirse como presidente de la comisión legislativa de Gobierno. ¿Para qué? ¿Para manipular la agenda de esa comisión e impulsar la amnistía a favor de su adorado tormento? Después de haber presentado ese proyecto de ley en el periodo pasado e intentar descarrilar el sistema de justicia, no deberían permitirle siquiera acercarse a las reuniones de esa comisión. En cambio de Osman Gómez no podemos decir ni eso. No ha presentado un solo anteproyecto, pero ahora es el principal escollo en la conformación de esa comisión y reclama la silla que ya se le asignó a José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos. Después de todo, ¿por qué insisten tanto con la amnistía, si ese proyecto no tendría el respaldo mayoritario del pleno? ¿O acaso todavía los maletines están rondando como buitres por encima del hemiciclo?

PROPORCIÓN. Según los cálculos de Popi, al grupo que apoyó a Jorge Herrera le toca ocupar cinco puestos en cada una de las comisiones, excepto en la de Presupuesto, donde hay 15 sillas. Ahí le corresponderían ocho. Quién sabe de qué será capaz la bancada del mal para impedirlo. ¿Le irán a pegar a otro diputado?

PATALEO. A propósito de medidas desesperadas, Benicio anunció que apelará la decisión de la Corte, que no admitió la demanda en contra de la resolución de la Asamblea Nacional que reconoció a la bancada Seguimos. Ganas de hacerle perder el tiempo a los magistrados.

COPY PASTE. El presupuesto propuesto por el MEF para la Asamblea en el año 2026 es una copia exacta del monto asignado en 2025: $98.7 millones, la mayoría (97.6 %) destinado a funcionamiento. Supuestamente hay un plan de contención del gasto y todo el país se escandalizó cuando la Contraloría envió a los auditores a monitorear al personal, pero eso no se refleja en los números. Encima nos miran como si fueran unos salvadores y tuviéramos que darles las gracias porque la asignación no es tan exorbitante como en el gobierno anterior.

CORAZA. Varios dirigentes del Suntracs habrían adquirido fuero electoral penal al ser postulados en las elecciones internas del partido en formación Frente Amplio por la Democracia (FAD), que se celebrarán el 24 de agosto. ¿Alguien todavía duda de que esta es una herramienta diseñada para promover la impunidad?