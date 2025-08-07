Exclusivo Suscriptores

ADIÓS. Ahora resulta que la bancada opositora ya sabía que había perdido a dos de los 37 diputados, incluso antes que iniciara la votación para conformar las comisiones de Gobierno y de Credenciales. Se trata de Julio de la Guardia (CD) y de Eliécer Castrellón (PP). El primero actuó en represalia por haber sido excluido de la Comisión de Presupuesto (incluso, hace un mes se decía que la presidiría) y Castrellón —quien fue electo segundo vicepresidente del Legislativo con los votos del bloque opositor— alegó, en el último minuto, que había adquirido el compromiso de apoyar a su copartidario Joan Guevara. Después de todo, ¿por qué una votación como esa fue secreta? No solo se trata de un tema que interesa a todo el país, sino que además se habrían evitado muchas recriminaciones y acusaciones (supuestamente...) falsas.

DISPARATE. El despecho ha llevado a algunos diputados al desvarío. Camacho ha presentado una propuesta que impone un requisito obligatorio a todo aquel que quiera reformar el reglamento interno de la Asamblea: aprobar un curso sobre “técnica legislativa”, que sería impartido por la Dirección de Asesoría Legal del Legislativo. Ahora resulta que, de repente, quiere hacer docencia. Pues muy bien. ¿Para cuándo las clases sobre cómo no presentar anteproyectos ajustados a las necesidades de conocidos delincuentes?

SENTIDO. Ayer, Neftalí Zamora fue elegido secretario de la Comisión de Asuntos Municipales, con ocho votos a favor. El único que se abstuvo fue Javier Sucre, porque —según él— Zamora no se le acercó a pedirle el voto. Es mejor parecer tonto y estar callado que abrir la boca y confirmarlo.

ESCOBA. Dicen que esta semana empezó el recorte de personal en la Asamblea. Las más afectadas son las planillas de los diputados del PRD, lo cual es lógico, dado que esas son las más abultadas. ¿Será por eso que Sucre andaba ayer de mal talante?

¡A TRABAJAR! El próximo lunes será la juramentación de los integrantes de la Comisión de Presupuesto. En tanto, la instalación de las comisiones de Credenciales y de Gobierno fue agendada para el miércoles. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Acaso no pueden tomar posesión hasta acordar quién va a dirigir cada comisión?